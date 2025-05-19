幫王識賢賺大錢「換名車、名錶」　李程彬戲外成功秘訣大公開！

記者黃庠棻／台北報導

2025奇幻輕喜劇《成功路上》昨（18）日晚間播出，劇情進展精彩。建中（李程彬飾）協助昆明（王識賢飾）經營工廠、賺大錢，不僅大幅改善原本的生活，也實現過往無法完成的夢想，不管是幫秀萍（張詩盈飾）換新的廚具、昆明買名錶甚至是換名車，都是往成功之路邁進。

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

戲外談起自己對「成功」的看法，李程彬坦言「成功對我來說是階段性的，每個時期的目標不一樣。我希望能演出更多不同類型的角色，看看自己能走多遠。」他提到為了詮釋建中這個角色，花了相當多的時間做準備與調整「建中是一個動來動去、靜不下來的人，講話急、走路快，常常抖腳、東抓西抓，還會嚼口香糖，看起來有點輕挑。」透過對角色的塑造，而有了現在大家看到的建中。

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▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

本劇在35到54歲觀眾族群中表現最為搶眼，而其中的女性觀眾平均收視率更是突出，建中與小芬之間的感情線發展，更能抓住女性觀眾眼球。在OTT平台方面，《成功路上》更是直接衝進NETFLIX前十名。

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）



不僅如此，建中除了幫助父親昆明經營工廠外，還想回去追求那位忘不掉的初戀小芬，為了幫助少年建中(吳翰林飾)，不僅教功課、傳授戀愛技巧，甚至還提議帶少年小芬去露營，鼓勵「推倒小芬」測試對方好感度，這段戀愛教戰守則逗趣又寫實，引發網友熱議。

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

談到現實生活中，如果朋友遇到感情問題，是否也會提供建議，李程彬笑說「會先傾聽再給意見，我只給三次建議，如果對方講不聽，我就不再講了！」



最新劇情來到小建中、小小芬和小麥可的三角關係愈演愈烈，小建中跟小麥可用考試打賭，分數高的人才能跟小小芬約會，這場賭注讓小建中獲得兩人第一場浪漫約會的機會，讓他興奮不已。

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

吳翰林透露自己在面對喜歡的女生時，其實滿害羞的，這點跟角色小建中很像，他笑說「雖然害羞，但我會想盡辦法出現在對方身邊、製造存在感，再慢慢展現成熟、貼心的一面。」

而拍攝這場露營戲時，正好也是全劇的殺青日，吳翰林提到在拍攝靠兩人很近的鏡頭時，原本是很浪漫的氣氛，但飾演小麥可的黃登楷突然殺到我中間，害兩人嚇一大跳，唯美的氣氛全沒了，他開玩笑地說「連殺青，麥可都不放過小芬與建中的愛情。」許莉廷也加碼爆料「麥可突然衝過來，我還以為要被襲胸，結果轉頭發現是黃登楷，原來這一切都是導演的惡作劇，導演真的很幼稚！」

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）



即將於5月25日播出的《成功路上》第五集，昆明對韓國的訂單猶豫不決，而建中主張要賺大錢就得放手一搏，昆明被說服後接下訂單，沒想到雄大竟然搞消失，使得工廠陷入危機，而建中各種可疑的行徑被懷疑是共犯。

另一方面，小小芬因為一些原因不得不搬家，兩人無奈道別，但這一道別兩人的戀情還有繼續的可能嗎？每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。