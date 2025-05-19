ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

幫王識賢賺大錢「換名車、名錶」　李程彬戲外成功秘訣大公開！

記者黃庠棻／台北報導

2025奇幻輕喜劇《成功路上》昨（18）日晚間播出，劇情進展精彩。建中（李程彬飾）協助昆明（王識賢飾）經營工廠、賺大錢，不僅大幅改善原本的生活，也實現過往無法完成的夢想，不管是幫秀萍（張詩盈飾）換新的廚具、昆明買名錶甚至是換名車，都是往成功之路邁進。

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

戲外談起自己對「成功」的看法，李程彬坦言「成功對我來說是階段性的，每個時期的目標不一樣。我希望能演出更多不同類型的角色，看看自己能走多遠。」他提到為了詮釋建中這個角色，花了相當多的時間做準備與調整「建中是一個動來動去、靜不下來的人，講話急、走路快，常常抖腳、東抓西抓，還會嚼口香糖，看起來有點輕挑。」透過對角色的塑造，而有了現在大家看到的建中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

本劇在35到54歲觀眾族群中表現最為搶眼，而其中的女性觀眾平均收視率更是突出，建中與小芬之間的感情線發展，更能抓住女性觀眾眼球。在OTT平台方面，《成功路上》更是直接衝進NETFLIX前十名。

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

不僅如此，建中除了幫助父親昆明經營工廠外，還想回去追求那位忘不掉的初戀小芬，為了幫助少年建中(吳翰林飾)，不僅教功課、傳授戀愛技巧，甚至還提議帶少年小芬去露營，鼓勵「推倒小芬」測試對方好感度，這段戀愛教戰守則逗趣又寫實，引發網友熱議。

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

談到現實生活中，如果朋友遇到感情問題，是否也會提供建議，李程彬笑說「會先傾聽再給意見，我只給三次建議，如果對方講不聽，我就不再講了！」

最新劇情來到小建中、小小芬和小麥可的三角關係愈演愈烈，小建中跟小麥可用考試打賭，分數高的人才能跟小小芬約會，這場賭注讓小建中獲得兩人第一場浪漫約會的機會，讓他興奮不已。

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

吳翰林透露自己在面對喜歡的女生時，其實滿害羞的，這點跟角色小建中很像，他笑說「雖然害羞，但我會想盡辦法出現在對方身邊、製造存在感，再慢慢展現成熟、貼心的一面。」

而拍攝這場露營戲時，正好也是全劇的殺青日，吳翰林提到在拍攝靠兩人很近的鏡頭時，原本是很浪漫的氣氛，但飾演小麥可的黃登楷突然殺到我中間，害兩人嚇一大跳，唯美的氣氛全沒了，他開玩笑地說「連殺青，麥可都不放過小芬與建中的愛情。」許莉廷也加碼爆料「麥可突然衝過來，我還以為要被襲胸，結果轉頭發現是黃登楷，原來這一切都是導演的惡作劇，導演真的很幼稚！」

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《成功路上》劇情進展精彩。（圖／華視、公視台語台提供）

即將於5月25日播出的《成功路上》第五集，昆明對韓國的訂單猶豫不決，而建中主張要賺大錢就得放手一搏，昆明被說服後接下訂單，沒想到雄大竟然搞消失，使得工廠陷入危機，而建中各種可疑的行徑被懷疑是共犯。

另一方面，小小芬因為一些原因不得不搬家，兩人無奈道別，但這一道別兩人的戀情還有繼續的可能嗎？每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

推薦閱讀

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

成功路上, 李程彬, 王識賢, 張詩盈, 郭雪芙, 許莉廷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鄧惠文《婚內失戀》改編電影！天心喊話「你事業比較重要」險淚崩
  2. 才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」
  3. 巨型史迪奇雕像驚現信義區！　韓勾ㄟ金針菇「追星成功」圓夢了
  4. 郭靜純小六兒子身高飆到174cm！　曬母子身高差揭曉「長高秘訣」
  5. 幫王識賢賺大錢「換名車、名錶」　李程彬戲外成功秘訣大公開！
  6. 姚元浩主持新節目「竟忘記名稱」尷尬了！　莎莎開嗆：以前的都被停掉了
  7. 遭封殺4年！　張哲瀚迎34歲生日「罕吐心聲」
  8. 愛莉莎莎赴杜拜看房驚呆！　「比菜市場還搶」曝超狂內幕
  9. 《絕命終結站》睽違14年在台上映新作「創限制級電影紀錄」
  10. 《黑澀會》妹妹變媽媽！　凱希驚「20年了」曝昔今合照掀回憶殺

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366