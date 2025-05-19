阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

記者潘慧中／綜合報導

《女人我最大》最近邀請不少來賓分享「大型尷尬社死現場」的經歷，沒想到，阿喜錄到一半真的發生了，嚇得主持人藍心湄連忙出聲提醒：「妳的胸部怎麼變到腰了？！」

▲藍心湄提醒阿喜內衣滑到腰了。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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阿喜當時剛好在苦惱自己的寬肩不適合長時間穿一字領上衣，所以在嘻小瓜的建議下，將一邊的衣服塞到腋下，瞬間解決了她的煩惱。不料就在挪動衣服的過程中，裡面的平口內衣不小心也跟著移動，但她第一時間完全沒發現，嚇得藍心湄連忙提醒她。

▲阿喜尷尬喬內衣。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



接著，阿喜有感而發地說，平口內衣對某些身形來說並不友善，「尤其是可能你上胸比較厚的人，就很容易往下掉。」她指出，這類衣服適合靜態場合，「要不然就是要一直夾著」，但她本身活潑好動，因此穿著時格外辛苦。

▲阿喜分享穿平口內衣的煩惱。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



有次拍攝對戲到一半，阿喜突然覺得胸部涼涼的，低頭才發現平口內衣不慎往下滑，一秒變成腰封。雖然她是搞笑地陳述這些過程，但也讓人見識到女藝人漂亮造型背後的辛苦。

▲阿喜不是第一次不小心讓平口內衣滑到腰。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）