快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

記者吳睿慈／台北報導

天王G-DRAGON台北小巨蛋票價公佈了！他自3月底以首爾為起點展開巡演《2025 Übermensch》後，即將在7月12、13日來到台灣開唱，票價於18日中午公開，預計27日全面開搶。

▲GD台北小巨蛋票價公佈了。（圖／Galaxy Corporation提供）



睽違8年，G-DRAGON終於再度來台開唱，此次巡演象徵他強勢回歸國際舞台，由Galaxy Corporation與AEG Presents聯手打造，台北場由超級圓頂主辦、凱基金控呈獻，並獲SAMSUNG、MODONG魔胴咖啡、威剛科技、台灣大哥大、龜記、Trip.com與HopeGoo等品牌贊助支持，演出將於7月12、13日在台北小巨蛋盛大舉行，帶來震撼視覺與極致音樂融合的頂級體驗。

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▲GD即將在7月12、13日在台北小巨蛋開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）



他即將來到台灣開唱，主辦單位終於在18日公開演唱會票價，分為8980、7980、7880、7280、6680、5580、4580、3580、800元，門票採全面實名制，擁有G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP可享有優先購於5月25日中午12點23點59分，再來凱基金控優先購於5月26日下午16點30分至5月27日11點59日，其餘粉絲則是在27日下午13點全面開賣。

▲▼GD台北小巨蛋票價圖與座位圖公佈。（圖／翻攝自超級圓頂臉書）



G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL -實名制售票公告

G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP SURVEY 登記時間：

2025年5月18日12點至2025年5月20日23點59分



G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP 優先購：2025年5月25日12點至23點59分

凱基金控優先購：2025年5月26日16點30分至5月27日11點59分

全面啟售：2025年5月27日13點

票價：8980、7980、7880、7280、6680、5580、4580、3580、800元

演出地點：台北小巨蛋 （臺北市松山區南京東路4段2號）

演出日期：2025年7月12日（六） 、2025年7月13日（日）

