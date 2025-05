快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

記者吳睿慈/台北報導

天王G-DRAGON台北小巨蛋票價公佈了!他自3月底以首爾為起點展開巡演《2025 Übermensch》後,即將在7月12、13日來到台灣開唱,票價於18日中午公開,預計27日全面開搶。

▲GD台北小巨蛋票價公佈了。(圖/Galaxy Corporation提供)



睽違8年,G-DRAGON終於再度來台開唱,此次巡演象徵他強勢回歸國際舞台,由Galaxy Corporation與AEG Presents聯手打造,台北場由超級圓頂主辦、凱基金控呈獻,並獲SAMSUNG、MODONG魔胴咖啡、威剛科技、台灣大哥大、龜記、Trip.com與HopeGoo等品牌贊助支持,演出將於7月12、13日在台北小巨蛋盛大舉行,帶來震撼視覺與極致音樂融合的頂級體驗。

▲GD即將在7月12、13日在台北小巨蛋開唱。(圖/Galaxy Corporation提供)



他即將來到台灣開唱,主辦單位終於在18日公開演唱會票價,分為8980、7980、7880、7280、6680、5580、4580、3580、800元,門票採全面實名制,擁有G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP可享有優先購於5月25日中午12點23點59分,再來凱基金控優先購於5月26日下午16點30分至5月27日11點59日,其餘粉絲則是在27日下午13點全面開賣。

▲▼GD台北小巨蛋票價圖與座位圖公佈。(圖/翻攝自超級圓頂臉書)



G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL -實名制售票公告

G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP SURVEY 登記時間:

2025年5月18日12點至2025年5月20日23點59分



G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP 優先購:2025年5月25日12點至23點59分

凱基金控優先購:2025年5月26日16點30分至5月27日11點59分

全面啟售:2025年5月27日13點

票價:8980、7980、7880、7280、6680、5580、4580、3580、800元

演出地點:台北小巨蛋 (臺北市松山區南京東路4段2號)

演出日期:2025年7月12日(六) 、2025年7月13日(日)