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周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

記者劉宛欣／綜合報導

演藝圈爆發閃兵風波，多位藝人捲入造假病歷逃兵役的爭議，引發社會群體開始檢視免役的男星。天王周杰倫因確診「僵直性脊椎炎」而免役，但由於他平時的一大興趣是打籃球，讓不少人質疑病情真實性。對此，知名網紅醫師、YouTuber蒼藍鴿（本名吳其穎）出面解釋，透過現代醫學進行控制，病患即使因部分病症免役，仍可正常生活、運動，兩者並不衝突。

▲蒼藍鴿指出僵直性脊椎炎有確切的判定標準。（圖／翻攝自YT／蒼藍鴿的醫學天地、周杰倫ig）

▲周杰倫因為僵直性脊椎炎而免除兵役。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

蒼藍鴿指出，「僵直性脊椎炎」是一種自體免疫疾病，主要好發於男性，此病症診斷上必須有醫學依據，包括X光、抽血與超音波等客觀檢查。「不是腰痠背痛就能說自己得了僵直性脊椎炎，一定要符合臨床與檢驗的標準」，他強調醫療體系對於病症的判定標準相當嚴格，造假幾乎不可能。

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▲蒼藍鴿指出僵直性脊椎炎有確切的判定標準。（圖／翻攝自YT／蒼藍鴿的醫學天地、周杰倫ig）

▲蒼藍鴿指出僵直性脊椎炎有確切的判定標準。（圖／翻攝自YT／蒼藍鴿的醫學天地）

至於為何病人看起來行動自如仍能免役？蒼藍鴿進一步說明，現在已有許多有效的治療方式，例如生物製劑與抗發炎藥物，可以將症狀控制在不影響生活的範圍內。他表示，「達到免役標準」與「透過治療恢復活動力」兩者並不矛盾，因為免役制度是依據早年醫療條件所訂定，在當時多數患者會出現脊椎慢性發炎與變形，甚至導致活動功能退化。

蒼藍鴿也坦言，放到現代來看，由於醫療技術大幅進步，許多過去認為無法痊癒的病症都能有效控制，導致「免役卻活動自如」的情況看似矛盾，實際上是時代背景與治療技術進步之間的落差。

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