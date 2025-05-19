《黑澀會》妹妹變媽媽！　凱希驚「20年了」曝昔今合照掀回憶殺

記者張筱涵／綜合報導

綜藝節目《我愛黑澀會》曾是無數人青春記憶，當年的「黑澀會美眉」也有幾位便成「黑澀會媽媽」。近日，米奇（黃鈺文）因懷孕回台待產，與凱希、Apple、洪詩、玉兔和陶嫚曼相聚，久違的合體畫面勾起一票粉絲回憶殺，尤其凱希不只曬出這次合照，更曝光了過去的合照，掀起回憶殺。

▲▼凱希上傳過去合照。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



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凱希在Instagram寫下：「woo～我愛黑澀會上課囉～」用這句經典開場語句勾起網友集體回憶，感性地說：「不僅是你我的童年，也是我成長的痕跡。」她驚訝已經過了20年，看到姐妹們一一升格為媽媽，幽默補充：「我只能說⋯⋯⋯⋯我會加油」。

而回台待產的米奇也發文感謝姐妹們的陪伴：「正式加入黑澀會媽媽圈了～」，她分享過去回台時Apple曾鼓勵她早點生小孩，笑稱「結果就一語成讖了！」，更坦言懷孕資訊量龐大，幸好身邊有一群經驗豐富的朋友分享育兒與產檢細節，讓她安心不少，「真的覺得好幸運，可以在相近的時間懷孕跟生小孩，彼此之間有個照應。」

米奇也發起互動小挑戰，考考粉絲對黑澀會的熟悉程度，問道：「請問第一張照片的小寶寶是誰家小孩？圖中哪一位曾經是黑澀會成員還未婚未生？」貼心又有趣的設問引起粉絲熱烈回應，也再度喚起一波懷舊風潮。

▲米奇第一題的圖片。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



▲米奇第二題的圖片。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）