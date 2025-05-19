虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

記者田暐瑋／綜合報導

大陸17歲女星黃楊鈿甜因成年禮戴960萬耳環，鬧出公務員父疑似貪汙風波，如今連當紅小花虞書欣都被捲入。虞書欣含著金湯匙出生，家族經營鋼鐵事業，爸爸和爺爺卻被爆出官商勾結、圖利自家人高達15億人民幣的嫌疑，引發議論。

▲虞書欣爸爸和爺爺遭爆官商勾結。（圖／翻攝自微博）



虞書欣爺爺虞錫元任職的「新余鋼鐵集團」是大陸國企，據傳還是鋼鐵公會副主席，素有「鋼鐵大佬」之稱，父親虞丕杰則是鋼鐵企業「華尚礦業」負責人，屬於民營產業，兩者被發現存在關聯交易，公開資料顯示，虞書欣爸爸的公司曾在5年內向新余鋼鐵供貨超過15億人民幣，停止交易後又將公司註銷。

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▲虞書欣和爺爺遭感情深厚。（圖／翻攝自微博）



部分輿論質疑，虞書欣爸爸和爺爺違法從事相關產業，可能涉及利益輸送或職務侵占，許多人要求徹查，然而，也有支持者指出，虞爺爺早在2007年之前已退休近10年，其行為符合當時政策規定，且尚無明確證據證明家族企業與國企之間存在違規交易。

事實上，虞書欣家族向來爭議頗多，爸爸虞丕杰名下擁有多家公司，曾被爆出合約糾紛，另外也有捲入借貸糾紛，借給他人3780萬人民幣，利息卻超過法定上限，疑似放高利貸，甚至連名下公司多次被列為失信被執行人，涉及金額數百萬元，包括未履行合同款項及律師費用等。

▲虞書欣爸爸和爺爺遭爆官商勾結。（圖／翻攝自微博）

虞書欣家族資產高達400億人民幣，曾到新加坡留學，2019年參加選秀節目《青春有你2》，憑藉魔性的「哇哦」聲音和真實的性格爆紅，但因為娃娃音一度被轟做作，爭議不斷，25歲時已經經營多家公司，涉足科技與影視等多個領域，坐穩95小花地位。