GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON即將在7月12、13日來到台北小巨蛋開唱，台灣主辦單位於18日公布搶票辦法，除了G-DRAGON會員享有優先購以外，冠名贊助的單位「凱基金控」也能透過旗下凱基銀行信用卡在5月26、27日兩天優先購票。銀行方面於19日貼出詳細辦法，持有凱基銀行信用卡的卡友即有機會購票，引起大批粉絲關注，紛紛直呼「搶起來」。

▲凱基金控旗下凱基銀行發行信用卡卡友可以先買票。（圖／翻攝自凱基銀行臉書）



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▲GD巡演於3月底在首爾起跑。（圖／Galaxy Corporation提供）



凱基金控是這次冠名贊助單位，旗下凱基銀於19日宣布信用卡卡友享有優先透票機會，「持有凱基銀行信用卡並刷凱基銀行信用卡付款購票持卡人，同一ID限購2張，數量有限，售完為止。」優先購票日為優先5月26日下午4點半起到5月27日中午11點59分，且數量有限。另外，凱基方面也表示，「本活動開放訂購座位區域不保證與正式開賣完全相同，敬請理解。」

▲凱基此次是GD台北站的冠名贊助。（圖／官方網站）



G-DRAGON此趟巡由Galaxy Corporation與AEG Presents聯手打造，台北場由超級圓頂主辦、凱基金控呈獻，另外，贊助商也是史無前例最多，包含SAMSUNG、MODONG魔胴咖啡、威剛科技、台灣大哥大、龜記、Trip.com與HopeGoo等品牌支持，演出將於7月12、13日在台北小巨蛋盛大舉行，帶來震撼視覺與極致音樂融合的頂級體驗。

凱基銀行信用卡卡友優先購票日：

2025/5/26（周一）下午16:30 至 2025/5/27（周二）早上11:59

數量有限，售完為止

怎麼搶，看這裡https://pse.is/7lgz54

場次：2025/7/12（六）、7/13（日），共計兩場

地點：台北小巨蛋，台北市松山區南京東路四段2號