愛莉莎莎赴杜拜看房驚呆！　「比菜市場還搶」曝超狂內幕

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎去年在泰國買房，同時也取得房仲執照。她近日又飛到杜拜看房，分享自己心儀的物件，並透露「杜拜買房比菜市場還搶」，猶豫一下就會錯過。

▲愛莉莎莎目前人在杜拜。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎19日在限時動態分享自己在杜拜看房的過程，透露杜拜的房地產市場和其它地方都不一樣，「以前泰國是可以回家想幾天，台灣（的房子）我當時想了三個月還是我的。」然而杜拜當地的房子卻相當搶手，「這邊是200套還沒釋出（5/28開盤），現在已經600人下訂，除非你可以包樓層，或是訂金願意付比別人多才搶得到，乾，超瘋。」

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▲▼愛莉莎莎分享在杜拜看房的心得。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎也提到，自己原本看中一個純住宅大樓，但被告知只剩下一間格局為兩房的物件。她原想著是不是建商的話術，而且因為超出預算，加上自己本來是要找一房的，「我說我吃個飯思考一下，結果吃完飯就沒了！」直呼「比菜市場還搶」。

▲愛莉莎莎透露自己才猶豫一下，就錯過一間心儀的房子。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）