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李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

露臉開天價／獨家！出席費喊出120萬　李珠垠開天價超車李多慧

▲李珠珢人氣居高不下，開出天價出席費嚇跑廠商。（翻攝自李珠珢IG）

圖文／鏡週刊

李珠珢3月宣布加入富邦悍將啦啦隊，成為球團的台柱，至今才短短2個月便掀起「李珠珢旋風」，因為人氣高漲，不少商演、代言爭相上門。近日本刊接獲爆料，李珠珢來台第一個月，就有廠商找上門，與經紀公司聯絡過後，竟開出120萬元的天價活動出席費，這個價碼不僅嚇跑廠商，更是台灣大咖啦啦隊女孩的10倍之多，堪稱中職啦啦隊之冠。

露臉開天價／獨家！出席費喊出120萬　李珠垠開天價超車李多慧

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▲來台發展的韓籍啦啦隊始祖李多慧，出席費最高曾創下一場50萬元。

有「AI女神」封號的李珠珢，夾帶高人氣來台發展，來台短短2個多月，已經成為全台廠商的新寵，陸續拿下了超商、電信業、手遊等產品的廣告代言，如今又有廠商想找她出席活動站台，來增添買氣，卻在聯絡之後，被經紀公司開出的120萬元天價出席費用給嚇跑。

大膽開價　稱冠啦啦隊

熟悉中職啦啦隊運作的知情人士向本刊透露，啦啦隊女孩出席活動，共分大、中、小咖3個等級，知名度較高的啦啦隊女孩如籃籃、峮峮、巫苡萱等人，出席一場活動平均價碼落在10萬元，中間等級約莫在6萬至10萬元，新人或名氣沒那麼高的女孩們，則落在3萬到6萬元上下。

露臉開天價／獨家！出席費喊出120萬　李珠垠開天價超車李多慧

▲李珠珢來台發展2個月，甜美外型成為廣告商新寵，就有超商為了她而改名。（翻攝自全家便利商店YouTube）

露臉開天價／獨家！出席費喊出120萬　李珠垠開天價超車李多慧

▲李珠珢來台發展2個月，甜美外型成為廣告商新寵，就有超商為了她而改名。（翻攝自李珠珢IG）

過往中職啦啦隊的林襄出席活動開出30萬元，成為本土啦啦隊中最高，2023年李多慧來台，以50萬元出席費，刷新林襄紀錄；如今李珠珢開出120萬元，再度刷新中職啦啦隊女孩出席活動的最高價碼，不僅是人氣啦啦隊員的10倍，甚至是首位來台的韓籍啦啦隊員李多慧的2倍多。

露臉開天價／獨家！出席費喊出120萬　李珠垠開天價超車李多慧

▲李珠珢以三振舞吸睛球迷，成為人氣最夯的韓籍啦啦隊員。（翻攝自李珠珢IG）

能跳會唱　比藝人吃香

為何廠商寧可略過一般藝人改請啦啦隊員出席活動？相較於演藝圈一線女星出席活動的限制多，中職啦啦隊員們因為長相甜美，能跳、能唱、配合度又高，因此成為廠商的最愛。人氣最旺的啦啦隊女孩出席活動平均一場10萬元起跳，經紀公司有時為了推旗下新人曝光，還會有配套條款，讓人氣啦啦隊帶著新人出場。

露臉開天價／獨家！出席費喊出120萬　李珠垠開天價超車李多慧

▲李珠珢上場應援一定要卡C位，導致富邦學姐慈妹（右）為此在球場落淚。（翻攝自富邦悍將YT）

據悉李珠珢人氣居高不下，除了代言、商演，甚至還有超商為了她，將店名改為「李珠珢限定店」，可見她在台灣的商機有多大。據知情人士透露，李珠珢只有工作時才會來台，會開出120萬元的出席費，是因為有可能活動期間她往往不在台灣，必須特地自韓國飛來，因此價碼才會比較高。


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