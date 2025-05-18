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不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）對主演的電影《到我們為止》（It Ends with Us）男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）提出性騷擾指控，反遭對方告誣陷、抹黑，形象跌至谷底。兩人的官司之中，天后泰勒絲身為布蕾克萊芙莉的好友，卻無辜捲入，甚至被要求出庭作證，對此，泰勒絲感到相當傻眼，甚至因此與好友絕交。

▲▼美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）於當地時間11日現身拉斯維加斯超級盃現場為NFL球星男友加油。（圖／路透）

▲泰勒絲已與布蕾克萊芙莉絕交。（圖／路透）

賈斯汀巴爾多尼不僅否認布蕾克萊芙莉的性騷擾指控，還反控她與丈夫萊恩雷諾斯惡意誹謗，更聲稱兩人曾強行要求將泰勒絲牽扯進劇組製作，甚至連劇本內容都受到布蕾克萊芙莉的影響。賈斯汀巴爾多尼更指控布蕾克萊芙莉邀請泰勒絲到家中會面，意圖以此施壓，法院因此傳喚泰勒絲作證。泰勒絲發言人為此發聲明：「泰勒絲從未踏足片場、未參與任何選角與創意製作，更沒有為電影配樂或提供意見。」

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▲萊恩雷諾斯、布蕾克萊芙莉。（圖／達志影像）

▲布蕾克萊芙莉與丈夫萊恩雷諾斯指控賈斯汀性騷擾，卻遭反咬。（圖／達志影像）

無端捲入這場紛爭，讓泰勒絲頗感壓力。根據外媒報導，這場風波已經重創她與星布蕾克萊芙莉的多年感情，多年閨蜜情恐已破裂。有消息指出，泰勒絲對整件事深感無奈，決定與布蕾克暫時斷交，不願再與這場官司扯上關係。

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布蕾克萊芙莉, Blake Lively, 泰勒絲

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