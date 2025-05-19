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巨型史迪奇雕像驚現信義區！　韓勾ㄟ金針菇「追星成功」圓夢了

記者黃庠棻／台北報導

迪士尼經典動畫改編真人版《星際寶貝：史迪奇》，把風靡全球超過20年的超萌外星人「史迪奇」以全新樣貌搬上大銀幕，將於5月22日暑期第一檔強勢佔領全台。

▲《星際寶貝：史迪奇》最新預告史迪奇大展萌力。（圖／迪士尼提供）

▲電影《星際寶貝：史迪奇》即將上映。（圖／迪士尼提供）

《星際寶貝：史迪奇》今（19）日於台北鬧區舉辦雕像展覽揭幕記者會，邀請百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」與主持人阿Ken揭開高達1.5層樓的大型禮物盒，正式公開全台唯一的史迪奇巨型雕像。

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▲▼韓勾ㄟ金針菇《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像揭幕記者會-韓勾ㄟ金針菇，阿ken。（圖／記者周宸亘攝）

▲巨型史迪奇雕像現身信義區，宣傳電影《星際寶貝：史迪奇》。（圖／記者周宸亘攝）

活動上金針菇感性分享她與「史迪奇」長達20年的深厚情感，以及透過這隻藍色搗蛋王與家人建立的珍貴回憶。此外，活動亦號召到來自全台各地的50位忠實粉絲，搶先與降落台北的巨型史迪奇合影留念，現場歡呼與驚喜聲不斷，為年度最溫暖的《星際寶貝：史迪奇》揭開熱情序幕。

▲▼韓勾ㄟ金針菇《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像揭幕記者會-阿ken。（圖／記者周宸亘攝）

▲巨型史迪奇雕像現身信義區，宣傳電影《星際寶貝：史迪奇》。（圖／記者周宸亘攝）

重新演繹深受全球觀眾喜愛的經典動畫、今年最適合闔家觀賞的真人版電影《星際寶貝：史迪奇》，由奧斯卡最佳動畫長片提名導演狄恩弗萊捨坎普執導，預告一釋出便勾起無數影迷的童年回憶，也準備為新世代觀眾帶來前所未有的驚喜與感動。

▲▼韓勾ㄟ金針菇《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像揭幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲巨型史迪奇雕像現身信義區，宣傳電影《星際寶貝：史迪奇》。（圖／記者周宸亘攝）

為迎接電影上映，《星際寶貝：史迪奇》今日下午於台北信義鬧區盛大舉辦揭幕記者會，由主持人阿Ken歡樂開場，邀請百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擔任揭幕大使，她以一身夏日度假風造型亮麗登場，與身著夏威夷花色襯衫的阿Ken一同倒數揭開神秘巨型禮物盒，現場氣氛瞬間沸騰，耗時十個月重金打造、4米高的「史迪奇巨型雕像」首度曝光，藍色毛髮、淘氣眼神與經典大耳朵的細節都完美還原動畫角色，栩栩如生的模樣驚艷全場，彷彿史迪奇真實空降在台北街頭。

▲▼韓勾ㄟ金針菇《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像揭幕記者會-韓勾ㄟ金針菇，阿ken。（圖／記者周宸亘攝）

▲巨型史迪奇雕像現身信義區，宣傳電影《星際寶貝：史迪奇》。（圖／記者周宸亘攝）

身為超過20年的資深粉絲，韓勾ㄟ金針菇分享自己受姊姊影響，從小就是《星際寶貝》的忠實影迷，家裡不僅收藏各式各樣的史迪奇周邊，也因這份共同喜愛，與姊姊累積了無數珍貴回憶。她透露，從《星際寶貝：史迪奇》預告釋出以來，她就深深著迷於史迪奇毛茸茸的模樣，預計22日上映當天就要首衝戲院的金針菇對真人版電影充滿期待。

▲▼韓勾ㄟ金針菇《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像揭幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓勾ㄟ金針菇分享與史迪奇的回憶。（圖／記者周宸亘攝）

韓勾ㄟ金針菇說道「最想看到真實還原史迪奇抵達地球後搞破壞的調皮片段！」如今能擔任巨型雕像揭幕大使，對她而言猶如圓滿了童年夢想「史迪奇陪伴我走過無數成長時光，也是我和家人的共同語言，因為他讓我和家人更靠近。」只要看到史迪奇，就會想起姊妹情誼的她也呼籲觀眾「一定要進戲院重溫那句感人台詞『歐哈納』（Ohana）的意思是家人，家人永遠不會被遺忘。」

▲▼韓勾ㄟ金針菇《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像揭幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓勾ㄟ金針菇分享與史迪奇的回憶。（圖／記者周宸亘攝）

《星際寶貝：史迪奇》真人版延續動畫原作溫馨感人的核心主題，結合視覺特效與嶄新敘事風格，再次詮釋莉蘿與史迪奇彼此治癒的動人故事！《星際寶貝：史迪奇》將於2025年5月22日暑期第一檔萌翻大銀幕！

《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像展
展出地點：微風松高百貨H&M前（信義區松高路16號）
展出時間：5月19日至6月1日

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