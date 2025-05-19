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遭封殺4年！　張哲瀚迎34歲生日「罕吐心聲」

▲▼張哲瀚香港開唱。（圖／張哲瀚提供）

▲張哲瀚香港開唱。（圖／張哲瀚提供）

記者翁子涵／台北報導

張哲瀚因武俠劇《山河令》走紅，卻因故被大陸封殺近4年，輾轉於海外發展，他日前在香港舉辦全新巡演《拾荒者》，適逢他生日前夕，他在台下歌迷自發的祝福和大合唱中，對著生日蛋糕許願，屆滿34歲的他感動說：「時間過得很快，還能想起 2023 年的今天，那時第一次在泰國開演唱會，與大家共同度過了難忘的生日。」

▲▼張哲瀚換上多套服裝。（圖／張哲瀚提供）

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▲▼張哲瀚換上多套服裝。（圖／張哲瀚提供）

▲▼ 。（圖／張哲瀚提供）

演唱會以「太空船降落未知星球」揭開序幕，張哲瀚化身星際旅人、身著拼接廢土風長袍，在一聲聲 「can you hear me」的吶喊中登台，《拾荒者》採用露天沈浸式設計，超過五十公尺的超長延伸台，搭配精心設計的舞台編排與更多樣化的表演形式，讓每一位觀眾彷若置身光影交織的奇幻星際，燈光矩陣打造出能量光束交織的太空雲，為現場觀眾帶來沉浸式的未知星球漫遊體驗。
 
隨著舞台燈光轉換，現場進入搖滾章節，張哲瀚身穿紫銀色金屬質感長袍，佩戴高訂墨鏡展現出極具爆發力的重金屬表演，當演唱完經典作品《曼陀羅》後，張哲瀚脫下長袍，黑色漁網透視背心加鎧甲鏈條造型更是引得全場尖叫。

當演唱會進入尾聲，現場氛圍轉為舒緩柔和，張哲瀚身著淺粉色西裝套裝出場並緩緩走向延伸台，上衣前領處特別搭配了同色系綢緞飄帶，在晚風的吹拂下，飄帶於身側輕柔飛揚，他與台下觀眾朋友共唱《冰川消失那天》、《Moonlight》，留下專屬於彼此的夢幻時刻。
 

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