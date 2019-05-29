ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《冰與火》演8年就這樣結局　瓊恩雪諾「壓力過大狂灌酒」住進康復中心

記者張筱涵／綜合報導

知名美劇《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「瓊恩雪諾」的基特哈靈頓（Kit Harington）29日傳出住進康復中心的驚人消息，妻子代替受訪時表示：「現在的他只需要平和與寧靜。」

▲基特哈靈頓在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演瓊恩雪諾。（圖／翻攝自imdb）

▲基特哈靈頓在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演瓊恩雪諾。（圖／翻攝自imdb）

《冰與火之歌：權力遊戲》的大結局對基特哈靈頓衝擊很大，拍完之後他感受到這真的是一個結束、一個句點，這麼多年來為了這齣戲付出了如此大的心力，面對劇終後第一個想的就是「下一步該往哪裡走」，龐大的壓力和借酒澆愁的情況下身心靈疲憊不堪，就這樣住進了康復中心。

請繼續往下閱讀...

據悉基特哈靈頓已經住進勒戒治療中心1個月的時間，他的妻子蘿絲萊斯莉（Rose Leslie）給與另一半最大的支持與鼓勵，同時對外界表示：「現在的他只需要平和與寧靜。」

▲蘿絲萊斯莉說基特哈靈頓最需要的就是平靜。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘿絲萊斯莉說基特哈靈頓最需要的就是平靜。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，基特哈靈頓讀到大結局劇本時相當崩潰，當他知道自己將親手刺死愛人時，露出驚訝的表情，接著便是嘆氣和紅了眼眶，神情中盡是不敢置信，接著忍不住落下了男兒淚。而飾演「龍后」丹妮莉絲的艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）在訪問中曾表示，第一次讀完結局後就痛哭不已，接著拿了手機和鑰匙就出門，上街走了5小時才平復情緒，腳都長出了水泡才回家。

因為如此，艾蜜莉亞克拉克讀本時故意選在基特哈靈頓對面的位置，就是想看看對方讀到結局時的「精彩表情」。果然基特哈靈頓在知道結局後，神情複雜的看了艾蜜莉亞克拉克，她則對他點點頭，同樣露出難以言說的表情，不論是演員和觀眾，都深深被這樣的結局震撼。

▲▼「瓊恩雪諾」基特哈靈頓（Kit Harington）在得知自己在《冰與火之歌：權力遊戲》殺了龍后，不敢置信並落下男兒淚。（圖／翻攝自HBO）

▲基特哈靈頓得知瓊恩雪諾殺了龍后，神情相當痛苦。（圖／翻攝自HBO）

▼《冰與火之歌：權力遊戲》結局讀本現場。（影片／取自Good Films Make Your Life Better臉書，如遭刪除請見諒）

 

★圖片為版權照片，由美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

愷樂玩狼人殺走心爆哭！　壓力太大：再去IG罵我試看看

推薦閱讀

愛女15年前被劈腿跳樓亡…　應采靈看破後事：直接丟臭水溝就好！

愛女15年前被劈腿跳樓亡…　應采靈看破後事：直接丟臭水溝就好！

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

床照瘋傳…又爆18禁搏鬥片！　姚子羚「我也只是普通人」洩心聲

床照瘋傳…又爆18禁搏鬥片！　姚子羚「我也只是普通人」洩心聲

老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單

老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐埋藏半個月心情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

冰與火之歌：權力遊戲, 瓊恩雪諾, 基特哈靈頓, Kit Harington

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 2任台灣女友都劈腿！法男「背三太子環島」　廟婆昏倒起乩..1句話找到真愛
  2. 陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳
  3. 《冰與火》演8年就這樣結局　瓊恩雪諾「壓力過大狂灌酒」住進康復中心
  4. 小三快樂騎馬！50歲勇猛伯「偷情上下運動」　下秒慘掉地獄…他癱軟哭：有陰影
  5. 和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史
  6. 《獨孤》太師回來了！　徐正溪《鳳奕》癡情撩何泓姍：此生不負妳
  7. 拍《冰與火》窮到買不起機票…窩在貨車裡睡！　花9年翻身成「水行俠」
  8. 老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單
  9. 有吳慷仁還不夠　鍾瑤與他的曖昧期「橫跨兩任男友」
  10. 遊牧影展得獎名單！Janet夫妻檔《麵包工廠》奪下最大獎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366