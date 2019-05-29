《冰與火》演8年就這樣結局　瓊恩雪諾「壓力過大狂灌酒」住進康復中心

記者張筱涵／綜合報導

知名美劇《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「瓊恩雪諾」的基特哈靈頓（Kit Harington）29日傳出住進康復中心的驚人消息，妻子代替受訪時表示：「現在的他只需要平和與寧靜。」

▲基特哈靈頓在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演瓊恩雪諾。（圖／翻攝自imdb）

《冰與火之歌：權力遊戲》的大結局對基特哈靈頓衝擊很大，拍完之後他感受到這真的是一個結束、一個句點，這麼多年來為了這齣戲付出了如此大的心力，面對劇終後第一個想的就是「下一步該往哪裡走」，龐大的壓力和借酒澆愁的情況下身心靈疲憊不堪，就這樣住進了康復中心。

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據悉基特哈靈頓已經住進勒戒治療中心1個月的時間，他的妻子蘿絲萊斯莉（Rose Leslie）給與另一半最大的支持與鼓勵，同時對外界表示：「現在的他只需要平和與寧靜。」

▲蘿絲萊斯莉說基特哈靈頓最需要的就是平靜。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，基特哈靈頓讀到大結局劇本時相當崩潰，當他知道自己將親手刺死愛人時，露出驚訝的表情，接著便是嘆氣和紅了眼眶，神情中盡是不敢置信，接著忍不住落下了男兒淚。而飾演「龍后」丹妮莉絲的艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）在訪問中曾表示，第一次讀完結局後就痛哭不已，接著拿了手機和鑰匙就出門，上街走了5小時才平復情緒，腳都長出了水泡才回家。

因為如此，艾蜜莉亞克拉克讀本時故意選在基特哈靈頓對面的位置，就是想看看對方讀到結局時的「精彩表情」。果然基特哈靈頓在知道結局後，神情複雜的看了艾蜜莉亞克拉克，她則對他點點頭，同樣露出難以言說的表情，不論是演員和觀眾，都深深被這樣的結局震撼。

▲基特哈靈頓得知瓊恩雪諾殺了龍后，神情相當痛苦。（圖／翻攝自HBO）

▼《冰與火之歌：權力遊戲》結局讀本現場。（影片／取自Good Films Make Your Life Better臉書，如遭刪除請見諒）

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