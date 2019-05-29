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鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

圖文／鏡週刊

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

▲5/19 23：36 鍾瑶跟曹晏豪吸吮著同歲數的彼此，只是這段戀情，讓鍾瑶的前男友因此崩潰。（圖／鏡週刊）

鍾瑶2017年時跟吳慷仁分手後的公開回應：「說不難過是假的…反正也付出真心一片了嘛！沒有什麼好遺憾的。」她透露曾用情至深，但因情變而心碎。

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由於他們合作電影《白蟻－慾望謎網》相戀，鍾瑶卻被甩得不明不白，從此之後，外界看待她時，難免帶有些許憐憫的眼光，畢竟感覺是她被吳慷仁辜負了，因而讓她有慘愛的被害女人形象。

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

不過日前讀者爆料，吳慷仁2年前對她做過的事，鍾瑶如今卻重蹈覆轍！鍾瑶不但不給圈外前男友Andy名分，交往後期，又因為來往合作電影《狂歡時刻》的男主角曹晏豪，慘被Andy逮個正著，Andy只好心碎提分手。

本刊直擊鍾瑶就算分手分得如此難堪，依舊熱愛曹晏豪，而且愛的畫面甜到掉渣。19日晚上11點左右，本刊直擊鍾瑶跟曹晏豪在車內談情，摸黑談了半小時多，男方才下車收拾板凳及露營用具，看來他們可能剛進行完一場野外約會；只是曹晏豪依舊離情依依，忍不住上前緊緊抱住鍾瑶、三點緊貼約莫30秒之久，還親了她的嘴及臉頰。

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

▲5/19 23：20鍾瑶（左）看似跟曹晏豪（右）進行完野外約會，回到男生家時仍依依不捨在車上談情。（圖／鏡週刊）

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

▲23：35 下了車後，鍾瑶依舊跟曹晏豪上演十八相送到沒完沒了的籌碼。（圖／鏡週刊）

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

▲23：37 鍾瑶跟曹晏豪又抱又親，三點互相緊貼，貪歡著彼此的肉體。（圖／鏡週刊）

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

▲23：38 鍾瑶跟曹晏豪感覺離不開彼此，黏了很長一段時間才離開。（圖／鏡週刊）

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

▲23：38 終於鍾瑶上車離去，曹晏豪的視線依舊離不開她。（圖／鏡週刊）

▲雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。（圖／鏡週刊）

▲23：40 曹晏豪走向家門後又轉身回到鍾瑶車旁，透過打開的車窗摸了摸她的臉。（圖／鏡週刊）

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鍾瑶, 曹晏豪, 鏡週刊

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