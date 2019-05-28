台北電影節開閉幕片超狂！夏于喬、宋芸樺倒數一個月「中山堂合體」

記者林映妤／台北報導

台北電影節28日公布重量級開閉幕片，分別為甫於坎城影展「一種注目」單元首映掀起話題的《灼人秘密》，以及王小帥導演今年初在柏林影展拿下影帝后獎座的《地久天長》！

《灼人秘密》導演趙德胤將率領吳可熙、宋芸樺、夏于喬與施名帥等主要演員現身台北電影節亞洲首映；《地久天長》王小帥也將專程飛來出席本片的台灣首映。

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▲台北電影節開幕片《灼人秘密》。（圖／台北電影節提供）



趙德胤從首部長片《歸來的人》至今，每年都有作品在北影放映，可說是北影的「全勤模範生」。新作《灼人秘密》有別於過往將鏡頭對準成長的家鄉緬甸，這次不但是首次在台灣取景，更大膽嘗試驚悚類型，長期與趙德胤合作的吳可熙飾演懷抱明星夢的女子，在終於獲得主演機會之後，一連串的遭遇卻讓她逐漸被逼向瘋狂邊緣。

該片卡司堅強，除了在《我的少女時代》大放異彩的宋芸樺和《總舖師》一鳴驚人的夏于喬，施名帥、湯志偉、李李仁、謝盈萱、黃尚禾、鄭人碩等人也參與演出，電影將於6月27日晚間在中山堂放映！

趙德胤表示，從2012年到現在，已8度參加北影，非常開心《灼人秘密》能獲選為開幕片，能在古蹟中山堂放映，更是別具意義，「先前《冰毒》也曾在中山堂放映，聲光效果非常的好，讓我印象深刻。這次的《灼人秘密》是一部驚悚類型電影，描述一個女孩在追夢過程中，被惡夢纏身的故事，故事最後會解開她惡夢的來源，希望大家帶著開放的心來中山堂看電影。」

▲▼台北電影節閉幕片《天長地久》。（圖／台北電影節提供）

閉幕片《地久天長》是大陸第6代導演代表王小帥的最新力作，延續導演一貫堅持的先鋒式創作和人文關懷，這次以跨度長達30年的敘事，描寫兩家人從八零年代起至今的一連串遭遇，人與人之間的友情、親情和愛情，在歷經社會變遷、經濟起飛、政策改革而不斷變化。

片中飾演夫妻的王景春和詠梅，其動人至深的演出，不但在首映後口碑不斷，也讓他們攜手拿下今年柏林影展最佳男女演員的殊榮，本片除了邀請本屆北影焦點影人利查泰米提古（Lee Chatametikool）擔任剪接外，以《浮城謎事》拿下金馬獎最佳新演員的齊溪在片中也有精彩演出。王小帥將隨片出席7月9日晚間在中山堂舉辦的台灣首映。

2019台北電影節將自6月27日至7月13日於台北市中山堂、台北新光影城及光點華山電影館舉辦，6月2日晚間7點將在西門紅樓北廣場免費戶外放映《女朋友。男朋友》，選片指南則定於6月15日舉行，現場並將販售限量200張的「中山堂日場影迷通行證」，讓影迷一證看遍中山堂日場電影，單場早鳥票將於6月16日下午一點起在全台ibon售票系統開賣，除了可於全台7-11門市的實體機台購買外，亦可同步從售票系統網站購買。