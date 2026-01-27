曹西平追思會 董至成「繼續活出偶像明星的樣子」

記者許逸群、葉文正／台北報導

資深藝人曹西平告別式今（27日）舉行，圈內好友董至成特地前往致哀。他受訪時感性表示，曹哥生前愛美、灑脫的個性，即使在舞台上也是光鮮亮麗。他希望曹西平能「風風光光、漂漂亮亮」地前往天堂，繼續活出偶像歌手的樣子。

▲董至成對曹西平致上最高敬意 。（圖／記者黃克翔攝）

董至成透露，兩人交情不需用多好來形容，但曹西平曾邀請他到家中作客，僅是簡單的炒飯晚餐。他透過那次機會，驚訝發現曹大哥私下生活「很自律，也很孤獨」。他指出，曹西平沒有追求名利或名牌的習慣，始終保持真我，讓很多後輩藝人可以學習他的生活態度。

▲阿Ben及兒子也到場致意。（圖／記者黃克翔攝）

談及這位舞台上的「唱跳歌手」，董至成感嘆曹西平是個「很瀟灑、不要麻煩人家」的人。他認為，從追思演唱會上就能看到他始終如一的風采。因此，他祝福曹西平能帶著這種美麗與灑脫，在另一個世界繼續當那個「我們很喜歡的偶像」。

▲曹西平追思會 。（圖／記者呂佳賢攝）

歷經此事，董至成語重心長地表示「人生真的很無常」，希望每個人都能有所醒悟，學習曹哥那種「拼命三郎」的精神。他也藉此機會祝曹大哥一路好走，對這位充滿傳奇色彩的藝人表達最後的敬意。