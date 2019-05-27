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Mr.Children送大禮「19分鐘台北場特典影像」　不必跨海台灣就能買

記者蕭采薇／綜合報導

日本國民天團「Mr.Children」出道20年第一次到台北舉辦個別演唱會，這份粉絲心中永遠的回憶，也將成為產品讓樂迷能永久收藏，且更難得的是，還為台灣特別製作19分鐘特典影像。

▲▼《Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸》演唱會DVD收錄台灣特典影像。（圖／ENJING 提供）

▲《Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸》演唱會DVD收錄台灣特典影像。（圖／ENJING提供）

Mr.Children在2月結束台北場演出後，4月隨即進入日本五大巨蛋巡迴，最終站於6月1、2日演出。上次巡迴《重力與呼吸》於4月19日公布要發行影像產品，收錄內容為2018年12月23日的大阪場，沒想到一個月後竟給台灣樂迷大禮，從官方在YouTubew釋出的全新162秒影像可清楚看到台北場片段，讓許多樂迷淚喊：「太感動！」

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而預定6月26日發行的《Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸》演唱會DVD與藍光，經紀公司ENJING在27日於官方網站加碼宣布兩大喜訊，一是將收錄今年2月1、2日兩天台北小巨蛋約19分鐘的特典影像，二是直接在台灣成立「ENJING OFFICIAL STORE TAIWAN」，讓樂迷以後不用再跨海網購，直接能在台灣買到原版商品。

《Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸》LIVE DVD & Blu-ray日本預定於6月26日上市，官方商店則從即日起，分兩階段進行預購，初回限定盤有特別限定3D封面以及64頁小冊，數量有限並以第一階段預購為主，完成第一階段的消費者隨貨將可獲得原創貼紙乙張，預計到貨時間為7月中、下旬，相關詳情可洽「ENJING OFFICIAL STORE TAIWAN」。

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