專訪／18歲混血女星「特殊體質」開啟靈界大門　曝鬼片幕後意外真實秘辛

記者蕭采薇／專訪

改編自全球熱銷同名恐怖電玩的電影《鬼入鏡：靈之鬼跡》，由18歲的荷蘭印尼混血女星凱特琳霍爾德曼（Caitlin Halderman）主演。她跨海接受《ETtoday星光雲》專訪，小抱怨地笑說：「我從沒參與過鬼屋探險這樣的事情，因為我朋友都是一群膽小鬼，儘管我喜歡冒險，但我一直沒有機會。」

▲《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角凱特琳8歲就出道，15歲就拿下電影女主角。（圖／水元素提供）



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模特兒出身的凱特琳霍爾德曼，在IG擁有100萬粉絲，目前在美國唸書的她，還是經常透過IG和Vlog與印尼的粉絲們互動。凱特琳說：「我會問他們有沒有想知道的事情？想要看的影片？我想這就是基本上我跟粉絲們保持關係的作法，你知道的，這種事都是互相的。」

▲凱特琳在IG有百萬粉絲追蹤，在印尼人氣超高。（圖／水元素提供）

凱特琳在片中擁有和別人不同的「體質」，在一個鬼屋直播冒險上，她意外開啟結界的入口，喚醒沈睡的惡靈。不過令人毛骨悚然的畫面，真實情況卻不如想像中可怕，凱特琳霍爾德曼說：「鬼片都會有那種用氣氛營造出來的恐怖點，但我都不太會get到。」

▲《鬼入鏡：靈之鬼跡》是凱特琳首次挑戰恐怖類型電影。（圖／水元素提供）

凱特琳霍爾德曼進一步解釋：「可能是因為我們實際拍片的場地並不是真的鬼屋，其實現場拍攝的狀況是大家都擠在一起，不太會有恐怖的氣氛。」因此提到拍攝鬼片的禁忌，她也笑說，只有不能製造出太大聲音，「因為怕吵到附近住戶。」

▲《鬼入鏡：靈之鬼跡》是凱特琳首次挑戰恐怖類型電影。（圖／水元素提供）



凱特琳是荷蘭印尼混血，8歲就以模特兒身份出道，15歲一舉拿下女主角的角色，在印尼是相當受年輕人歡迎的偶像。不過她也感慨道：「其實發生過蠻多事，一些人並不知道從事這行的辛苦，大家都會想說過著什麼樣很棒的生活，但大家不知道的是，（正面和反面）其實是相等的。」

▲18歲的凱特琳目前在美國唸書，但都會透過IG和VLOG和粉絲互動。（圖／水元素提供）

凱特琳陸續獲得幾部電影的演出機會後，終於在《鬼入鏡：靈之鬼跡》中第一次挑戰恐怖片題材。她興奮地表示現實中也想嘗試：「我想跟真的想冒這種險的朋友一起去，這一直都是我的夢想，很想找朋友說『嘿，你們有人想去鬼屋，然後做直播嗎？』如果有機會，我絕對願意。」《鬼入鏡：靈之鬼跡》將於5月24日正式全台上映。