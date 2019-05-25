專訪／韓獨立樂團ADOY台南拜武廟　問「可以結婚嗎？」抽到上上籤

記者蕭采薇／專訪

南韓獨立樂團「ADOY」去年來台參加「貴人散步音樂節」，跳翻台南全美戲院成為觀眾票選第一名。早已在南韓獨立音樂界響叮噹的他們，2019年再度來台會歌迷，二度造訪台南的他們還特地到廟裡參拜，誠心祈求好姻緣。

▲ADOY在南韓獨立音樂圈頗具名氣。（圖／記者張一中攝）

「ADOY」在組成之前，團員們都各自在獨立樂界小有成就，當時他們同屬一間公司卻是不同團體，因緣際會下湊在一起開始玩音樂。主唱吳周煥養了一隻貓叫「YODA」（尤達），團員們在他家裡做音樂時，突發奇想就把「YODA」的名字反過來變成「ADOY」。他們笑說：「YODA會聽我們做的歌，不喜歡的話就會走了。」

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▲ADOY曾到台北、台南演出。（圖／記者張一中攝）

ADOY上回在台南全美戲院的演出造成熱烈迴響，今年又再次到台南演出，除了熟悉之外，更多了一份觀光的悠閒。不僅到了赤崁樓踩點，還造訪了知名的台南武廟。工作人員透露，吳周煥非常認真的祈禱求籤，神情非常嚴肅。

▲ADOY在南韓獨立音樂圈頗具名氣。（圖／記者張一中攝）

「許了什麼願望？」只見酷酷的吳周煥拿出「上上籤」的籤條，有些不好意思的說：「我問我可以結婚當好爸爸嗎？」ADOY也對台南給出了「很CHILL」的評價，至於台北他們則認為「很OPEN」，團員們也相當喜歡曼谷，笑說：「很喜歡辣的食物。」

▲ADOY在台南武廟求得上上籤。（圖／記者蕭采薇攝）

在旅行中獲得音樂的養分，ADOY也承諾回到南韓後會把靈感化為創作，會新作品做準備。獨立樂團出身的他們，如今也獲得許多人氣和掌聲，ADOY透露，家人即使一開始有些反對，現在也都相當支持他們，如今更可以無後顧之憂的玩音樂了。

▲ADOY在台灣也累積不少死忠歌迷。（圖／記者張一中攝）