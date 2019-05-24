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《冰與火》隱藏劇照公開！瓊恩雪諾緊擁龍后　粉哭：這才是我要的結局

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）日前播出大結局，儘管大多數的觀眾不買帳，但該影集的影響力和討論度依然是不爭事實。近日電視台再釋出一組未公開幕後劇照，當中包括「龍后」丹妮莉絲和瓊恩雪諾緊緊相偎的照片，讓鐵粉哭喊：「這才是我想要的結局！」

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▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）未公開幕後花絮照。（圖／翻攝自推特）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》未公開幕後花絮照，龍后、瓊恩雪諾背後是燒融的鐵王座。（圖／翻攝自推特）

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從開拍至今，《冰與火之歌：權力遊戲》演員們已經相處了相近10年，培養出有如家人一般的感情。在未公開幕後花絮照中，「史塔克家族」的三姊弟珊莎、艾莉亞和布蘭一反劇中嚴肅的表情，擺出「中二版」POSE，只有他們的哥哥瓊恩雪諾耍酷模樣有點放不開，被粉絲笑說：「瓊恩雪諾到最後還是什麼都不知道。（Knows Nothing）」

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）未公開幕後花絮照。（圖／翻攝自推特）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》中二版史塔克家族。（圖／翻攝自推特）

另外還有瓊恩雪諾和「龍后」丹妮莉絲以及兩位主創一起坐在燒融的鐵王座前的照片，而這一幕，正是讓不少觀眾心碎的瓊恩雪諾將她刺死的一幕。劇組同時也釋出一張兩人郎才女貌、緊緊依偎的照片，讓許多鐵粉哀嚎道：「這才是我想要的結局！」

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）未公開幕後花絮照。（圖／翻攝自推特）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》龍后甜蜜緊偎瓊恩雪諾。（圖／翻攝自推特）

《冰與火之歌：權力遊戲》最終結局已播畢，不過IMDb卻只有4.3，創下八季以來前所未有的低分，更有將近150萬人連署要求重拍最後一季。對此HBO節目部總裁凱西布洛伊斯（Casey Bloys）回應：「網友們有不同的反應，我們持保留態度就好。有的人很愛、有的人很討厭，但重點是大家很熱情。」

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）未公開幕後花絮照。（圖／翻攝自推特）▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）未公開幕後花絮照。（圖／翻攝自推特）

▲龍后和瓊恩雪諾的結局，讓許多粉絲無法接受。（圖／翻攝自推特）

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