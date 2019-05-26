邱琦雯過生日秒噴上萬元　現身啟能中心背後有洋蔥

記者林奕如／台北報導

邱琦雯歡度41歲生日， 一群好友輪流作東替她慶生，她過生日有一套流程和儀式，若沒軋戲時會挑個國家度假，而且必定要買蛋糕許願，討個好兆頭。她在生日前做公益已經維持10多年，「我想在母難日回饋社會，希望能把溫暖帶給社會，曾收到認養的非洲貧童寄來感謝卡，我就開心不已。」

▲邱琦雯歡度41歲生日 。（圖／艾迪昇提供）

邱琦雯先前私下參訪三峽春暉啟能中心，探視智能障礙、唐氏症、自閉症院生，看到院生製作成衣、烘焙糕點，自食其力工作，讓邱琦雯動容不已，她感性說：「這些同學靠自己的雙手奮鬥著，還有一群充滿愛心的老師教導、陪伴著他們，所有的一切都讓我感動。」結束參訪，邱琦雯詢問中心缺乏的物資，二話不說就認捐數台上萬元的復健器材，實現她生日回饋社會的心願。

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▲邱琦雯生日，朋友輪流慶生 。（圖／艾迪昇提供）

她表示，曾因為看到電視社會新聞，以及網路傳遞有人沒錢沒飯吃的訊息，忍不住在家哭泣，因而動念行善，開始向一些慈善機構捐款。提及印象最深刻的生日，邱琦雯笑說有一年在馬爾地夫過生日，看著夕陽西下，在滿是蠟燭與音樂的氣氛下吃晚餐、切蛋糕，浪漫時光讓她至今難忘。

另外還有一次她與朋友到小酒館慶生，到了半夜12點，朋友竟然臨時生出壽桃跟豬腳麵線幫她過壽，也讓她直呼感動，但她不想說真實年齡，打趣討饒；「不要問啦！年齡是女人的祕密，維基百科寫的年紀我也不承認喔！」