老公消失臉書2年現身了！　小蜜桃姐姐「2張照片」親密動作破婚變

記者潘慧中／綜合報導

朱安禹（小蜜桃姐姐、MOMO姐姐）日前被爆出10億老公李慎言欠下一屁股債，豪門夢碎一說不脛而走，事實上，她婚後轉為低調，夫妻倆鮮少一起入鏡，上次在臉書曬合照約莫是2年前，她25日難得PO出全家福的照片，間接打破婚變傳聞。

▲小蜜桃姐姐的老公上次出現在臉書，已經是2年前的事了。（圖／翻攝自Facebook／小蜜桃姐姐momo）



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朱安禹最近提前為長子Ray辦生日趴，Dress Code似乎是以迷彩裝為主，好像還設計了不少遊戲讓參加的小朋友同歡，「小士兵們都闖關成功！」只見全家人都穿迷彩裝現身，現場佈置和蛋糕顏色也大多以綠色為主，現場氣氛看起來很歡樂。

▲▼小蜜桃姐姐和老公幫兒子慶生。（圖／翻攝自Facebook／小蜜桃姐姐momo）



格外引起關注的是，朱安禹時而躺在老公李慎言的肩膀、時而背靠背合照，互動十分親密，夫妻倆都露出燦爛笑容，感情絲毫不受傳聞影響，讓不少粉絲看了都很欣慰：「要加油要幸福喔！」

▲小蜜桃姐姐婚後生活低調。（圖／翻攝自Facebook／小蜜桃姐姐momo）



事件爆發當天，除了朱安禹澄清夫妻感情仍然很好，李慎言也發聲明稿澄清目前正在新疆工作，「太太是我精神上最大的支柱，水蜜桃和整個家庭永遠是我最堅強的後盾。」針對不實言論，他必將追究到底。