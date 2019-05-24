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《城市獵人》爆笑超越《雞不可失》！驚現最後一位「花花公子裸照女星」

記者林映妤／台北報導

法國喜劇影帝菲力普拉紹（Philippe Lacheau）主演的《城市獵人》改編自經典傳奇漫畫，日前舉行試片好評不斷，更有許多觀眾認為電影爆笑程度超越《雞不可失》，連連拍手叫爽！

受邀的高山峰直呼「好看、爆笑」，主持人梁赫群也認為「笑果不輸雞不可失，會笑到掉下巴」，黃鐙輝大讚：「會笑到彎腰，孟波迷必看，不是孟波迷更要看！」九把刀也力挺：「有一種港片最強盛時期的趣味，超鬧、很敢開玩笑，真的好好笑！」

▲▼《城市獵人》映後好評。（圖／CatchPlay提供）

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▲《城市獵人》映後高山峰、九把刀給出好評。（圖／CatchPlay提供）

片中菲力普拉紹化身主角「孟波」，染黑髮、戴黑色隱形眼鏡只求角色與漫畫零誤差；另一個重要角色「阿香」則由他的女友艾蘿緹方汀（Élodie Fontan）主演，2人真實火花增添了孟波與阿香的曖昧感。菲力普拉紹笑說：「如果我沒找她演我女朋友，她應該會像阿香一樣拿著鐵鎚來打我。」

向來以「身旁不乏性感爆乳美女」為代表的「孟波」，在《城市獵人》中依然如此，菲力普拉紹為了讓性感美女更有話題，找來了最後一位為《花花公子雜誌》拍攝裸照的性感女星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）飾演當紅女明星，她說：「導演只要我盡力在電影中展現嬌媚、性感與渴望，我能說甚麼，我天生就是這樣。」

《城市獵人》24日上映。

▲▼《城市獵人》映後好評。（圖／CatchPlay提供）

▲潘蜜拉安德森性感加入《城市獵人》。（圖／CatchPlay提供）

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