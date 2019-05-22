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李奧納多、小布「世紀同框」絕對成經典！小丑女「衣Q失常」飄嬸味

記者林映妤／綜合報導

好萊塢兩大巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）在第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》首映紅毯上世紀合體，張張照片都絕對會成為影壇經典畫面，導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）與「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）也在紅毯上成為焦點，該片卡司超豪華！

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▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼《從前，有個好萊塢…》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比同框成為經典畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

《從前，有個好萊塢…》是昆汀第9部作品，也是本屆坎城主競賽片之一，44歲的「小李」、55歲的「小布」加上近年人氣高漲28歲的瑪格羅比，光是公布演員就已經令外界瞠目。《從》片劇組走上紅毯，早已擠爆的外媒鎂光燈從頭到尾閃個不停，李奧納多不僅貼心照顧布萊德彼特，要他一起看鏡頭，導演昆汀也忙著與小21歲愛妻Daniela Pick親吻放閃。

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾帶著劇組走上紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

雖然小李和大11歲的小布站在一起仍顯得相當老氣，有外媒糗他演技掛帥但還是該減減重，但更糟的是，向來成為紅毯焦點的瑪格羅比被指「衣Q」失常，亮片露肩上衣搭配亮片黑褲，飄出一股「嬸味」。

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪格羅比服裝被指不ok。（圖／達志影像／美聯社）

2大男神在紅毯受訪時，都向今年3月逝世的《飛越比佛利》路克派瑞（Luke Perry）致敬，而《從》片也是他的遺作；另外電影也是向去年9月逝世的資深男星畢雷諾斯（Burt Reynolds）致敬，因為小李的電影角色就是以他做為靈感發想，原本畢雷諾斯也會演出《從》片，但因不幸過世而選新角。

▼李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特合影畫面絕對成為影壇重要歷史。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

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