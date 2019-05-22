方志友清唱《阿拉丁》神曲！　甜嗓網推爆：差點忘了是《星光》出身

記者潘慧中／綜合報導

方志友16歲參加第2屆《超級星光大道》，清甜美嗓令人印象深刻，由於近年積極朝演員方向發展，變得鮮少公開獻唱，她最近錄製了一段清唱《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》的影片，清新甜嗓融化一批粉絲：「差點忘了妳是《星光》出身！」

▲方志友2007年參加《星光2》時才16歲，模樣仍相當青澀。（圖／翻攝自YouTube）



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畫面中，可以看到方志友紮起公主頭，身穿粉紅色T恤和牛仔破褲，搭配水藍色罩衫，從草地一路轉圈圈唱到工作人員的聚會中，以高亢嘹亮的嗓音飆唱英文歌，無論是高低音或咬字都掌握得很好，讓不少網友瞬間勾起童年回憶。

▲▼方志友清唱《阿拉丁》主題曲。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



方志友透露自己本身相當喜愛迪士尼，小時候總愛幻想擁有一張魔毯，「想跟阿拉丁一起遨遊天際！」如今真人版終於要上映了，她和大家一樣期待，「#我的童年。」

▲▼方志友自稱是迪士尼的重度愛好者。（圖／經紀人提供、翻攝自Instagram／beatricefang）



隔了好些時間，方志友再度於鏡頭前獻唱，不只好姊妹昆凌稱讚：「超好聽」，粉絲也陸續湧入留言：「好聽到融化了」、「依然很會唱」、「以為是配音，是不是考慮出片啦」、「好久沒聽你唱歌了」，獲得普遍好評。