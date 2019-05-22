邵雨薇私生活情趣多！　害羞笑認「情侶互動會撞來撞去」

記者關韶文／台北報導

邵雨薇最新主打《黏度最佳新人》邀來章廣辰擔綱MV男主角，兩人首次見面就要上演餵食秀、互吹泡泡糖等黏TT浪漫甜蜜戲碼，上演甜而不膩、黏而不倦的夏日戀曲。被問到私下情侶互動，邵雨薇害羞笑說，「會吧，撞來撞去之類的。」

MV邀來章廣辰共譜純愛之戀，兩人初次見面就要扮演兩小無猜的純愛情侶，上演在戶外游池踢嬉戲、搶水槍大戰戲碼，看似甜滋滋的互動，背後殘酷的真相竟讓邵雨薇崩潰不已，她笑說：「當天拍MV其實在『烤腳掌』，因為出大太陽，外面的泳池地板非常燙，走路不自覺就會踮腳尖，前腳掌的部份完全被烤熟。」

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▲▼邵雨薇邀請章廣辰拍攝新歌MV。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

戶外製造浪漫還不夠，鏡頭轉向室內，兩人依舊黏TT膩在一起，只見邵雨薇踩著章廣辰的腳甜蜜共舞，又或者跳上他的背打鬧撒嬌、牽手深情對望，被問到雨薇的手香嗎？章廣辰害羞地說：「雨薇的手很小…但要牽她的時候，手上都是…中藥味。」讓邵雨薇急忙解釋自己剛好擦了帶點中藥味的乳液。

▲▼邵雨薇推出甜蜜主打。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

至於兩人要同時吹出又大又圓的泡泡糖，更是默契指數大考驗，邵雨薇忍不住哀嚎說：「我們二個在嘴裡嚼個半天，章廣辰的泡泡糖有次還直接破在舌頭上，一不小心，整個氣全噴在我的臉上！」讓章廣辰充滿歉意。

至於甜蜜打鬧、黏TT浪漫情節，不免讓人聯想，是否會效法跟另一半玩這種「情趣」遊戲？邵薇雨笑稱：「會吧，撞來撞去之類的。」章廣辰也附和說：「不管幾歲要保持這種情趣。」此話一出也讓在旁的邵雨薇笑言：「但80歲就不要太激烈碰撞了吧，畢竟年長了…不要太激烈碰撞。」