菲律賓周杰倫來了！　阿喜「穿旗袍」當地陪遊玩

記者關韶文／台北報導

藝人阿喜22日出席台北市觀光局舉辦的歡迎會，以地主身分歡迎素有菲律賓周杰倫之稱的「菲律賓國民男孩」Mikey Bustos，他此行來到臺北取景拍攝MV，探索這座城市最當季、最具人氣的爆紅景點，號召菲律賓鄉親到臺北一遊再遊。

北市政府觀傳局去年邀請Mikey Bustos來到臺北旅遊，翻唱臺北世大運主題曲搭配英文詞唱出《My New Crushie》創下超過百萬的驚人點閱率後，今年再次邀請Mikey Bustos來到臺北，特別以臺式戲曲古調「七字仔」結合西洋RAP搭配Undiscovered Taipei臺北觀光主題曲，呼應本首曲目精神，用新舊融合角度創作本次全新曲目並特地來台北拍攝MV，帶領大家探索從所未見的台北。

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▲▼阿喜迎接菲律賓周杰倫Mikey Bustos。（圖／天晴娛樂提供）

阿喜特地以地主身分出席由台北市觀光傳播局所舉辦的歡迎會，她以一襲復古旗袍出場，好身材曲線畢露，豔驚全場。為了結合Mikey的新歌，阿喜也特地以七字仔歌仔戲古調清唱出場，她笑說，「好加在小時候有跟著阿嬤看歌仔戲，略知一二。」

這次為了歡迎菲律賓友人，阿喜穿上旗袍，讓她感到新鮮，未來希望也有機會可以嘗試像是阮玲玉的角色，演起來一定很過癮。阿喜也爆料說，「自己和菲律賓很有緣，幾次去不同國家旅遊經驗中，在菲律賓的豔遇最多，甚至有一次在宿霧海邊，還遇到從海中潛水上來的宿霧男孩，想跟我交換聯絡方式，殷勤的當起導遊。」阿喜說遠遠的看到一個男孩從海中走出來，緩緩走向自己，一度以為這是OO7詹姆士龐德從海中出來的畫面呢，讓她印象深刻！