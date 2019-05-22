獨家回應／小蜜桃爆婚變！　閨蜜王心凌確定「兩人關係」

記者關韶文／台北報導

朱安禹（小蜜桃姐姐、MOMO姐姐）7年前閃嫁身家10億的大陸富商李慎言，過著豪門少奶奶生活，近日卻傳出李慎言欠下一屁股債，驚爆婚變消息。過去曾傳出朱安禹曾回台找王心凌取暖，婚變消息一出，記者致電詢問王心凌經紀人，經紀人則表示，「很確定他們夫妻一直很好。」

小蜜桃姐姐被22日出版的《鏡週刊》踢爆婚變，李慎言在欠債後，有人找上門希望她能給個說法，但她以「不清楚老公在外金錢流向」為由回應，被認為是刻意推卸責任，不過也有流言傳出，男方事業版圖大，長年在外經商沒回家，夫妻關係因而生變，彼此過著形同分居的生活。

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▲王心凌表示，「但很確定他們夫妻一直很好。」（圖／翻攝小蜜桃臉書）

事實上，過去就曾傳出他們興趣不同，以及對小孩的教育想法有落差，導致感情觸礁，2014年就爆出小蜜桃姐姐獨自回台找閨蜜王心凌的消息，當時報導稱她在半年內很少待在夫家，幾乎都是跟姊妹淘出去玩，臉書上也沒有老公的照片，被懷疑婚姻已經出現問題，但事後經紀人否認，「只澄清是因為剛好在台灣有事要處理，才會趁機和好友相聚，而她體諒老公不是公眾人物，因此鮮少在網路PO老公照片。」

平時王心凌就常與好友小蜜桃聚會，幾乎每次到上海兩人都會見面，上一次公開發文則是2月，這次爆出小蜜桃姐姐婚變消息，好友王心凌也是看到新聞才得知此事，記者致電詢問王心凌經紀人，經紀人透過所屬天晴娛樂表示，「其他的事情我不清楚，但很確定他們夫妻一直很好。」

