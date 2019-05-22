ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家回應／小蜜桃爆婚變！　閨蜜王心凌確定「兩人關係」

記者關韶文／台北報導

朱安禹（小蜜桃姐姐、MOMO姐姐）7年前閃嫁身家10億的大陸富商李慎言，過著豪門少奶奶生活，近日卻傳出李慎言欠下一屁股債，驚爆婚變消息。過去曾傳出朱安禹曾回台找王心凌取暖，婚變消息一出，記者致電詢問王心凌經紀人，經紀人則表示，「很確定他們夫妻一直很好。」

小蜜桃姐姐被22日出版的《鏡週刊》踢爆婚變，李慎言在欠債後，有人找上門希望她能給個說法，但她以「不清楚老公在外金錢流向」為由回應，被認為是刻意推卸責任，不過也有流言傳出，男方事業版圖大，長年在外經商沒回家，夫妻關係因而生變，彼此過著形同分居的生活。

▲▼小蜜桃,王心凌。（圖／翻攝小蜜桃臉書）

請繼續往下閱讀...

▲王心凌表示，「但很確定他們夫妻一直很好。」（圖／翻攝小蜜桃臉書）

事實上，過去就曾傳出他們興趣不同，以及對小孩的教育想法有落差，導致感情觸礁，2014年就爆出小蜜桃姐姐獨自回台找閨蜜王心凌的消息，當時報導稱她在半年內很少待在夫家，幾乎都是跟姊妹淘出去玩，臉書上也沒有老公的照片，被懷疑婚姻已經出現問題，但事後經紀人否認，「只澄清是因為剛好在台灣有事要處理，才會趁機和好友相聚，而她體諒老公不是公眾人物，因此鮮少在網路PO老公照片。」

平時王心凌就常與好友小蜜桃聚會，幾乎每次到上海兩人都會見面，上一次公開發文則是2月，這次爆出小蜜桃姐姐婚變消息，好友王心凌也是看到新聞才得知此事，記者致電詢問王心凌經紀人，經紀人透過所屬天晴娛樂表示，「其他的事情我不清楚，但很確定他們夫妻一直很好。」
 

推薦閱讀

梁靜茹獨門開嗓招！　「2項KTV美食」講出來嚇翻

梁靜茹獨門開嗓招！　「2項KTV美食」講出來嚇翻

王心凌無奈：不參加金曲獎！　「以為跟偶像歌手無緣」

王心凌無奈：不參加金曲獎！　「以為跟偶像歌手無緣」

獨家／JR紀言愷當爸了❤️　「藏7年隱形女友」登記成老婆

獨家／JR紀言愷當爸了❤️　「藏7年隱形女友」登記成老婆

王心凌無奈：不參加金曲獎！　「以為跟偶像歌手無緣」

王心凌無奈：不參加金曲獎！　「以為跟偶像歌手無緣」

周興哲慶功宴終於「開深V」　補露胸口線條：我害羞啦！

周興哲慶功宴終於「開深V」　補露胸口線條：我害羞啦！

楊丞琳寵粉放大絕！　硬擠出「25個新位置」塞進生日會

楊丞琳寵粉放大絕！　硬擠出「25個新位置」塞進生日會

楊丞琳寵粉放大絕！　硬擠出「25個新位置」塞進生日會

楊丞琳寵粉放大絕！　硬擠出「25個新位置」塞進生日會

抓！主播女友躲在「3樓包廂」　愛的視角看周興哲❤

抓！主播女友躲在「3樓包廂」　愛的視角看周興哲❤

楊丞琳趕回台灣替高齡愛狗慶生！　做好「所有心理準備」

楊丞琳趕回台灣替高齡愛狗慶生！　做好「所有心理準備」

周興哲小巨蛋：跳得怎樣？　全場「謎之笑聲」好疑惑！

周興哲小巨蛋：跳得怎樣？　全場「謎之笑聲」好疑惑！

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

粉絲嫁給愛了20年的偶像！　林立洋認愛4月娶「台灣女友」

粉絲嫁給愛了20年的偶像！　林立洋認愛4月娶「台灣女友」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

粉絲嫁給愛了20年的偶像！　林立洋認愛4月娶「台灣女友」

《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

《小美好》三部曲看好看滿！《小美滿》來了「185帥男一炸女粉」

宋智孝《RM》ACE風格變了！　「新封號」出爐…是金鍾國取的

Sandy遭《小明星》男星嗆「關妳屁事」　憲哥出馬一個問句擺平！

鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

加碼曝「第2彈半球裸照」挺郭台銘：是粉紅色的！　67歲女星全身沒穿放大絕

「表特麥當勞女神」台中夜店穿超辣！　北半球被看光…網暴動：好兇

昆凌2.0女星登坎城「幾乎沒穿」！　下面全看光…網嚇歪：這情趣內衣？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小蜜桃, 王心凌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 范范「合唱團最美團長」看罕病兒彩排　哽咽：她們在幫我
  2. 《冰與火》最終季太爛？　原著作者救場「小說結局會不一樣」
  3. 「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝
  4. 「女車手」莎莎猛喊「不要怕！」...下一秒撞車　全場尖叫
  5. 有女友還偷吃人妻！男星角色渣爆「激情床戲很露骨」
  6. 丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重
  7. 失控粉絲害全部沒得看　HEY! SAY! JUMP宣布今年演唱會都取消
  8. 龍后《冰與火》結局劇本看7遍痛哭　艾蜜莉亞：我走了5小時平復心情
  9. 迪麗熱巴「3公分小平頭」亮相！　長髮消失…網瘋讚太帥：被撩到
  10. 女星曾幫EXO寫歌詞　揭曉身份爸爸闖好萊塢當過導演！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366