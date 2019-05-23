詹姆士曝曾國城私下超暖！　3餐廳收攤...一句話借50萬元

記者林彥君／台北報導

曾國城和詹姆士日前上《TVBS看板人物》，詹姆士分享，和曾國城剛認識時，曾國城不但沒有任何的架子，讓詹姆士打從心裡喜歡這個人。詹姆士笑說：「如果真要說曾國城的一個缺點，那就是他太愛主持了！」在飯桌上嚐到好吃的，也會叫大家一定要試試，很溫暖的地方，從以前到現在都沒變過。

▲曾國城和詹姆士感情要好。（圖／TVBS提供）

曾國城一路走來有許多貴人幫助，讓他少走了很多冤枉路，他也不吝於分享。詹姆士憶及之前主持時，曾經收視率下滑，曾國城就直接跟他說：「難看！不好看！」然後把將近一個鐘頭的節目，從頭到尾分析表現不好的地方，詹姆士說，一個手上有這麼多節目的人，願意花這麼多的時間看完再分析給你聽，詹姆士直言：「這真的是很難得。」

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▲曾國城和詹姆士上節目秀廚藝。（圖／TVBS提供）

在SARS風暴期間，餐廳沒有客人來消費，詹姆士將六間店收到只剩三間店，曾國城知道後，主動跟他說：「如果有需要的話，一句話，50萬！」這樣的暖心，讓詹姆士感激在心裡！成長背景不同的兩人，卻因為有共同興趣而成為相知相惜的搭檔，曾國城甚至直言：「詹姆士太好玩了，要是再早個15、20年認識，可能我們都不會結婚。」 節目26日播出。