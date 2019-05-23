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范瑋琪上台前10分鐘「拉鍊壞掉」！　一抬手臂羞爆：尷尬了

記者潘慧中／綜合報導

范瑋琪（范范）婚後除了專心照顧雙胞胎飛飛翔翔，仍認真經營演藝事業，怎料22日上台前，意外發現禮服拉鍊壞掉，她事後PO出工作人員忙著搶救的照片笑說：「沒有你們的幫助，今晚我就尷尬了。」

▲▼范瑋琪上台前10分鐘「拉鍊壞掉」！（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

▲范瑋琪亮麗上台前，其實發生一段小插曲。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

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照片中，可以看到范瑋琪梳起俐落油頭，露出乾淨臉龐，身穿黑白相間的連身套裝，搭配誇張的珍珠耳環，既有女人味又不失個性，肩膀上類似小披風的設計，散發出女強人的感覺，胸前開V剪裁遠看似乎藏有小心機，近看才發現縫了一塊膚色布料。

▲▼范瑋琪上台前10分鐘「拉鍊壞掉」！（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

▲▼范瑋琪的工作團隊連忙搶救拉鍊。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

▲▼范瑋琪上台前10分鐘「拉鍊壞掉」！（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

驚險的是，范瑋琪上場前發現禮服拉鍊壞掉了，幸好每個工作人員都身懷絕技，趕在她上台前10分鐘內順利搶救回來，只見她抬起手臂，2個女性工作人員專注縫補胳肢窩下方的拉鍊，慌張神情逗樂一票粉絲。

范瑋琪日前飛往日本散心，她坦言這是一趟「尋找自己」的旅程，回家後詢問上帝：「何時能根治憂鬱？」看著飛翔兄弟的照片，她慢慢頓悟到「要向小孩學習」的道理，像個孩子般保有單純無慮的心靈，「努力甩開憂鬱情緒，當個小孩。」

▲范瑋琪兼顧事業和家庭。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

總給人樂觀形象的范瑋琪難得吐露心聲，不少網友都替她感到擔心，小亨堡看了則是心疼地說：「媽媽～妳很棒哦！」不忘提醒對方自己一直會陪伴在身邊，「而我也要當個快樂的兒童。」相互勉勵的話語讓人窺見雙方的好交情。

范瑋琪臉書全文：

今天上場前禮服拉鍊壞掉了，還好范團們各各精明幹練，在上台前10分鐘內把整件衣服手縫補救回來，謝謝 旻瑄 Emily 凱西 老魏 還有很多人，沒有你們的幫助 今晚我就尷尬了 謝謝愛妳們～

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