強尼戴普氣瘋「在家中到處尿尿」　前妻曝家暴畫面反擊

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）雖已經離婚，但是他3月卻突然向對方提出訴訟，提告原因則是長期妨害名譽，安柏赫德出招反擊，雙方隔空爆料，鬧出不少風波，安柏赫德日前再次向法庭提交新文件，控訴強尼戴普曾在家中鏡子寫血書，以及在家中各處尿尿。

▲強尼戴普近來與前妻互告，鬧出不少風波。（圖／達志影像）

根據外媒《Buzz Feed》報導，安柏赫德近日向法院提交了許多遭到家暴的證明，除了有她受到家暴的詳細說明，還有多張照片作為佐證，她在問內稱過去與強尼戴普到澳洲旅行時，曾造對方在當地虐待了三天，指強尼戴普在摔電話時，弄傷了自己的手，最後索性用手上的血混合顏料，在浴室的鏡子上留下威脅字眼。

請繼續往下閱讀...

▲安柏赫德向法院提供了遭到強尼戴普家暴的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

而且在那三天裡，兩人吵架後的隔天，強尼戴普還在家中各處尿尿，到處破壞。文件中還附上多張強尼戴普破壞家中後留下的殘局，其中可見除了浴室鏡子上滿滿都是塗鴉外，地上還有疑似安柏被揪下來的斷髮，房間裡甚至還有一地的碎玻璃，文件中指出，這一切都是強尼戴普造成的。

▲安柏赫德曾和特斯拉執行長馬斯克交往。（圖／翻攝自IG／安柏赫德）

另外，安柏赫德的代表律師還稱，強尼戴普在兩人離婚後，還不斷公開騷擾安柏赫德，「還藉著否認家暴，企圖誤導全世界。」強尼戴普對這些指控都拒絕做出回應，但他的代表律師已經向法庭申請，要求安柏的前男友，特斯拉（Tesla）的創辦人馬斯克（Elon Musk）出庭當證人。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！