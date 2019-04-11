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爆雷王升級！　浩克直接說出「劇本內容」：美國隊長ＯＯ了

記者傅家妤／綜合報導

「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）被眾人視為漫威「爆雷王」，如今《復仇者聯盟4》即將上映，大家依舊想從他身上套出劇情，近來他宣傳新片期間，無預警又曝光《復仇者聯盟4：終局之戰》的劇本內容，還指著身旁的美國隊長說稱，在我拿到的劇本裡，對方還結婚了！

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▲▼「浩克」馬克魯法洛、「美國隊長」克里斯伊凡。（圖／翻攝自IG／馬克魯法洛、《復仇者聯盟》）

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▲「浩克」馬克魯法洛稱在自己拿到的劇本中美國隊長結婚了。（圖／翻攝自IG／馬克魯法洛）

近日馬克魯法洛、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）及「涅布拉」的凱倫吉蘭（Karen Gillan）一起接受《E！News》專訪，稱導演羅素兄弟一直都不讓他知道結局是什麼，他連浩克本人的最後下場都不知道：「我真的不知道會發生什麼，我那時候拍了大概5個不同的結局。」

▲▼「浩克」馬克魯法洛、「美國隊長」克里斯伊凡。（圖／翻攝自IG／馬克魯法洛、《復仇者聯盟》）

▲「浩克」馬克魯法洛近來狂跑行程為新片宣傳。（圖／翻攝自IG／《復仇者聯盟》）

馬克魯法洛還說自己連完整的劇本都沒拿到，「我也不知道為什麼，我拿到的劇本上還有一些假的場景！」他還指著克里斯伊凡說：「裡面有其中一幕他還結婚了。」馬克魯法洛稱自己在拍攝《復仇者聯盟3》時，還分別拍了一個自己消失，及沒有消失的鏡頭，直到電影播出，他才知道自己是否真的消失。

聽到馬克魯法洛拍了兩個鏡頭，凱倫吉蘭非常驚訝，原來劇組當中並不是所有人都拍了兩個不同的結局，凱倫吉蘭及克里斯伊凡都不需要，克里斯伊凡還為馬克取了一個名字叫「真累贅（real liability）」，馬克還傻傻地追問為什麼，他隨即解答：「因為你完全不能被信任，漫威完全不相信你，劇透感覺已經變成了你身體的一部分了。」

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 浩克, 馬克魯法洛, Mark Ruffalo

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