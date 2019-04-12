《復仇者4》再曝30秒畫面　英雄大集合…美國隊長、鋼鐵人擊拳

記者傅家妤／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）又有又有片段了！這次未消失的超級英雄集結起來，美國隊長在大戰前喊話：「這是我們的生死存亡之戰！」在蟻人一說完，身穿統一制服的超級英雄互相伸出手擊拳加油！

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▲《復仇者聯盟4》再曝新片段 。（圖／翻攝自Facebook／Marvel TW）

在這次30秒的影片中，穿插了不少新片段，美國隊長在大戰前夕，給了眾人一次精神喊話：「你了解你的團隊、你的任務。不能出錯，沒有重來的機會，彼此照顧，這是我們的生死存亡之戰！」而站在旁邊的鋼鐵人還給了他一個肯定的眼神，連火箭浣熊也忍不住大讚「他真的很會！」

▲眾人穿上統一制服，鋼鐵人還給了美國隊長一個疑似肯定的眼神。（圖／翻攝自Facebook／Marvel TW）

在先前釋出的預告片中，有一幕鋼鐵人與美國隊長的世紀握手畫面，讓影迷都激動不已，不過先前導演羅素兄弟（Russo Brother）受訪時，卻表示在長達3小時多的正片中，這個畫面並不會出現，讓大家都非常崩潰。沒想到如今又出現了美國隊長發號司令，鋼鐵人不僅沒有提出異議，還給出肯定的眼神，似乎預告著兩人在這一集將會冰釋前嫌，不過仍有網友質疑「不知道這一次是不是真的」，掀起熱議。

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▲眾人伸手擊拳 。（圖／翻攝自Facebook／Marvel TW）