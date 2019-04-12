林柏宏尺度大開求加戲　導演真的「讓他後背全裸」

記者傅家妤／台北報導

男星林柏宏近來參演電影《怪胎》，劇中飾演強迫症患者的他，12日出席開鏡記者會，被導演廖明毅爆料，曾主動要求要加一場洗澡的戲碼，還說自己可以接受的裸露尺度「可以到背部全裸」，而導演最後真的特別安排了一場，讓他背部全裸，走進浴室洗澡的戲碼，讓人笑翻。

▲謝欣穎、林柏宏首度搭檔演CP。（圖／牽猴子提供）

請繼續往下閱讀...

林柏宏與謝欣穎在片中飾演一對強迫症患者CP，林柏宏在開鏡記者會上也提到了自己在私底下有強迫症的地方，出門前一定要檢查鞋子，鞋帶一定要繫得很整齊，左右必須對稱，不能歪掉，如果怎麼都調不到自己滿意的狀況，他寧願換鞋出門。

導演廖明毅透露，《怪胎》的故事就是一部愛情片，故事情節就是描述「愛情的世界裡，我們都是怪胎。」他坦言愛情是最容易讓觀眾有所共鳴的題材，「因為我們都曾為愛迷惘過。」找來林柏宏與謝欣穎擔任男女主角，除了知道他們從未合作過，也讓觀眾有新鮮感之外，導演表示：「也想要讓觀眾一看到他們就覺得有一種怪怪的CP感。」

▲《怪胎》舉辦開鏡記者會，左起為導演廖明毅、謝欣穎、林柏宏及張少懷。（圖／牽猴子提供）

張少懷在《怪胎》前導片《停車》種飾演精神科醫生，他與林柏宏都是在《六弄咖啡館》與廖明毅建立好交情，謝欣穎則是首度合作。但三人都是一看完劇本二話不說馬上答應演出。廖明毅說：「他們的加入，都是為這部電影加分，甚至已經突破我想像中的完美了！」

《怪胎》是一部結合奇幻與寫實的愛情電影，全片將使用iPhone XS Max作為攝影器材，導演廖明毅運用iPhone的獨特性，以及自己擅長的攝影手法，勢必讓觀眾看到不同於以往的大銀幕體驗，而這部片除了是台灣第一部iPhone電影之外，也是全亞洲第一部。