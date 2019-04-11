「鷹眼」爆將拍獨立影集！　第三代「女繼承人」也會出現

記者傅家妤／綜合報導

隨著《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，十年漫威宇宙也將告一段落，不少復仇者聯盟成員近來都傳出將會有獨立電影或影集，這次終於輪到「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）了，近日有消息傳出，迪士尼已經著手籌劃拍攝「鷹眼」的獨立影集。

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▲鷹眼傳也將會有獨立影集。（圖／《復仇者聯盟》劇照）

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根據外媒《Variety》報導，有內部人士透露，迪士尼未來的籌拍計劃中，確定將拍攝鷹眼的獨立影集，而傑瑞米雷納也將加入，據悉影集中將有鷹眼「克林頓巴頓（Clinton Barton）」與下一代鷹眼的交接，在原著漫畫中，凱特碧夏普（Kate Bishop）是第三位接受「鷹眼」名號的角色，同時她也是第一位「女鷹眼」。

▲第三代「女鷹眼」凱特碧夏普。（圖／翻攝自漫威官網）

在漫威原著漫畫中，凱特碧夏普除了弓箭技術超凡外，她也擅長擊劍、拳擊、柔道等各式各樣的格鬥技術，她也是少年復仇者聯盟的其中一員。對於，鷹眼將推出獨立影集一事，漫威、迪士尼及傑瑞米雷納都拒絕回應此事，因此消息尚未獲得官方確認。

事實上，除了鷹眼外，黑寡婦也將有屬於自己的獨立電影，而先前也有消息傳出，洛基也將會推出獨立影集，而酷寒戰士、獵鷹、格魯特、幻視及緋紅女巫的獨立影集據傳也在籌備中。

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