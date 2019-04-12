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《冰與火》雪諾留8年鬍子剃光了！　變了個人…網驚：你誰

記者傅家妤／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》即將於2019年畫下句點，從2011年播出至今，飾演男主角「瓊恩雪諾」的基特哈靈頓（Kit Harington）一直都是蓄鬍模樣示人，如今該劇終於告一段落，他立刻就換了個新造型，把鬍子全剃了，日前首度現身給了大家一個驚喜，沒想到不少影迷認不出他來了。

▲「瓊恩雪諾」基特哈靈頓。（圖／翻攝自推特／《Saturday Night Live》、《冰與火之歌》劇照）

▲基特哈靈頓把鬍子全剃光。（圖／翻攝自《冰與火之歌》劇照、推特／《Saturday Night Live》）

《冰與火之歌》最終季即將在4月14日開播，劇中主演都卯足全力，積極狂跑宣傳，近日基特哈靈頓現身《周六夜現場》，充當主持人，負責回答觀眾提問，他一出場隨即引起在場觀眾驚呼連連，8年來一直以鬍子蓄鬍模樣示人的他，把鬍子全剃光了，從粗矌的北境之王，變成了白淨小生，模樣看起來年輕多了。

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▲「瓊恩雪諾」基特哈靈頓。（圖／翻攝自推特／《Saturday Night Live》、《冰與火之歌》劇照）

▲基特哈靈頓以新造型登上節目，給了粉絲一個驚喜。（圖／翻攝自推特／《Saturday Night Live》）

不過，同場出現在觀眾席上的老婆蘿絲萊斯利（Rose Leslie），似乎還不太能接受，在問完問題後，忍不住向他提出要求，「你可以把鬍子留回來嗎？」他並沒有正面回答，僅略帶尷尬地回應：「我愛妳！」夫妻倆一來一往的逗趣互動，讓現場眾人笑翻。除了蘿絲萊斯利外，其實也有不少網友對他的新造型感到非常不習慣，並直呼：「沒了鬍子，我都幾乎認不出他來了」、「他開口說話，我才發現這是基特哈靈頓」，掀起不少熱議。

▲「瓊恩雪諾」基特哈靈頓。（圖／翻攝自推特／《Saturday Night Live》、《冰與火之歌》劇照）

▲基特哈靈頓夫婦及同劇演員一起上節目。（圖／翻攝自推特／《Saturday Night Live》）

其實，當天現身該節目的不止有基特哈靈頓夫婦，「龍母」艾蜜莉克拉克（Emilia Clarke）、「山姆」約翰布萊利（John Bradley）等也在現場，客串擔任觀眾，帶給大家不少驚喜。

▲「瓊恩雪諾」基特哈靈頓。（圖／翻攝自推特／《Saturday Night Live》、《冰與火之歌》劇照）

▲網友直呼認不出。（圖／翻攝自推特／《Saturday Night Live》）

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冰與火之歌：權力遊戲, 基特哈靈頓, Kit Harington

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