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《黑寡婦》選角確定！　有奧斯卡得主…還有《怪奇物語》的他

記者傅家妤／綜合報導

《黑寡婦》（Black Widow）獨立電影確定開拍，但官方對劇情、選角、上映日期皆十分保密，先前有消息傳出該片預計會在6月開拍，外媒近來也頻頻爆出角色人選，男星OT費本勒（O.T.Fagbenle）在IG上證實確定加入該片，另外先前有消息稱，大衛哈伯（David Harbour）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、弗洛倫斯佩悠（Florence Pugh）也將加盟。

▲《黑寡婦》、瑞秋懷茲。（圖／CFP、《復仇者聯盟》海報）

▲曾憑藉著《疑雲殺機》獲得奧斯卡最佳女配角的瑞秋懷茲將加入《黑寡婦》獨立電影。（圖／《復仇者聯盟》海報、CFP）

雖然官方遲遲未鬆口《黑寡婦》獨立電影的資訊，但根據外媒《The Hollywood Report》報導，英國男星OT費本勒已經確定加盟，而且將會是片中的主要角色之一。另外先前就有消息傳出，有兩位女神也將加盟，分別是兩次入圍奧斯卡最佳女配角獎項並獲獎一次的瑞秋懷茲（Rachel Weisz），以及《我和我的摔角家庭》的弗洛倫斯佩悠（Florence Pugh）。

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▲▼OT費本勒。（圖／翻攝自IG／OT費本勒）

▲▼OT費本勒。（圖／翻攝自IG／OT費本勒）

▲OT費本勒確定加入《黑寡婦》。（圖／翻攝自IG／OT費本勒）

《怪奇物語》的「哈普警長」大衛哈伯先前也已經暗示自己即將加入《黑寡婦》的獨立電影，他日前受訪時談及此事：「說真的，我真的很想接拍，但如果我提早洩漏了什麼，（漫威）他們很快就會把我踢出來。我能說的是這電影的導演是一位非凡的女人Cate Shortland，她過去曾執導過一部電影是《Lore》，她真的是一個超凡的導演。」

重啟版《地獄怪客》大衛哈伯（David Harbour）。（圖／達志影像）

▲大衛哈伯也已經暗示自己將加盟。（圖／達志影像）

事實上，先前也有消息爆出，漫威非常希望艾瑪華森（Emma Watson）能夠加入，還特別為她訂下一個角色，是一個類似「女版007」的角色色設定，他們也已經與艾瑪華森接洽，目前尚在洽談中。據傳這次《黑寡婦》的故事背景將設定在「前蘇聯解體後15年」，當時黑寡婦人已經住在美國。

★圖片為版權照片，由達志影像、CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像、CFP視覺中國許可，不得部分或全部轉載！

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黑寡婦, Black Widow, OT費本勒, O.T.Fagbenle, 大衛哈伯, David Harbour, 瑞秋懷茲, Rachel Weisz, 弗洛倫斯佩悠, Florence Pugh

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