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雷神偷渡女兒玩自由落體　「用巧克力湊身高」險害她丟命！

記者傅家妤／綜合報導

男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演「雷神」走紅全球，近來他上某訪談節目宣傳《復仇者聯盟：終局之戰》透露，過去曾帶女兒India去迪士尼樂園玩，因為不忍看女兒失望，他不理會高度限制，直接把對方偷渡進去搭乘自由落體，結果女兒差點在高空從保險桿滑出，幸虧他及時抓住對方，否則就釀成大禍了。

▲克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》、翻攝自IG／克里斯漢斯沃）

▲克里斯漢斯沃近來與小勞勃道尼、保羅路德及史嘉蕾喬韓森一起上《吉米夜現場》。（圖／翻攝自IG／克里斯漢斯沃）

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克里斯漢斯沃近來與「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）及「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）一起上《吉米夜現場》宣傳新片，期間雷神就透露，過去與女兒到迪士尼玩，當時India想要玩名為「驚魂古塔」的遊樂設施，但礙於身高限制，被工作人員禁止了。

▲克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》、翻攝自IG／克里斯漢斯沃）

▲克里斯漢斯沃偷渡女兒搭自由落體，小勞勃道尼也非常傻眼。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》）

因為不忍看到女兒失望的神情，克里斯漢斯沃想出了一個餿主意，「我抓了幾根士力架巧克力塞進她鞋子後面，我把她撐起來，走過去說『這樣可以嗎？』，他們說『可以，進來吧』。」成功混進去後，父女倆還開心的擊拳慶祝，當時保險桿套在India身上，看起來特別巨大，但克里斯也不以為意。

▲克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》、翻攝自IG／克里斯漢斯沃）

▲克里斯漢斯沃模仿女兒尖叫模樣。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》）

沒想到當遊樂設施急速下降時，India因為體型太小，差點從保險桿滑出，幸虧克里斯漢斯沃立即抓住女兒，India死命地抓住保險桿，嚇得尖聲呼叫，所幸最後女兒平安無事。克里斯漢斯沃心有餘悸地表示，「我覺得或許他們設身高限制是有原因的！」前方的小勞勃道尼一聽，忍不住傻眼直呼「或許？」他才心虛改口呼籲大家千萬不要學自己，讓人笑翻。

▼克里斯漢斯沃偷渡女兒搭自由落體。（影片／取自YouTube／《吉米夜現場》，如遭刪除請見諒。）

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 克里斯漢斯沃.Chris Hemsworth, 雷神

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