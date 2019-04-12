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快訊／柴智屏27歲女嫁人了　連PO三次：我要結婚啦！

記者傅家妤／綜合報導

柴智屏27歲獨生女高雋雅（Clover）外型甜美，遺傳媽媽漂亮基因，過去模仿《動物方城市》樹懶爆紅，近來積極參演電影，闖出屬於自己的一片天，她12日無預警在IG上宣布喜訊：「我要結婚啦！」還連續曬了3張與未婚夫的同框照分享喜悅。

▲▼高雋雅 。（圖／記者傅家妤攝）

▲高雋雅宣布結婚喜訊 。（圖／翻攝自IG／高雋雅 ）

高雋雅在IG上連續曝光了3張與未婚夫的同框照，宣布自己將在年底完婚。畫面中她身穿旗袍，未婚夫則是穿上黑色套裝，大玩復古風，只見她時而替對方整理髮型，時而看著對方作勢喝茶、吃東西，無論什麼時候，未婚夫都深情款款地看著她，畫面看起來非常有愛，小倆口感情非常好。

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▲▼高雋雅 。（圖／記者傅家妤攝）

▲高雋雅曬出與未婚夫的同框照 。（圖／翻攝自IG／高雋雅 ）

最有趣的是，在最新一則發文中，高雋雅嘴巴含著筷子，惡狠狠地盯著未婚夫，而對方則是露出一副「看不懂」的無奈神情，她在發文中透露，這是自己非常喜歡的照片之一，「因為我看起來很皮，啊我就真的很皮啊，他都問我說『你為什麼可以每天都這麼北爛』他就是用這種無奈臉來回應我，呵呵。」小倆口的相處日常非常甜蜜，不少網友也紛紛在底下留言送上祝福：「恭喜」、「你們真的太配了」，掀起不少熱議。

▲▼高雋雅 。（圖／記者傅家妤攝）

▲高雋雅調皮地盯著未婚夫 。（圖／翻攝自IG／高雋雅 ）

▲高雋雅曬出與未婚夫的同框照 。（圖／翻攝自IG／高雋雅 ）

▲高雋雅發文宣布喜訊。（圖／翻攝自IG／高雋雅 ）

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