《鬼修女》續集來了！　製作人親曝「新進度」

記者傅家妤／綜合報導

《厲陰宅》電影宇宙深受觀眾喜愛，票房一部比一部高，其中在2018年上映的《鬼修女》在全球票房熱賣3.65億美金，成為《厲陰宅》宇宙最賣座的一部，近來製作人還證實《鬼修女》將會推出續集，而且目前已經在籌劃中，而且也已經有了故事線。

▲《鬼修女》確定將拍攝續集。（圖／華納兄弟提供）

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「鬼修女」瓦拉克是源自於《厲陰宅2》的邪靈角色，後來發展出獨立電影，雖然是以低預算拍攝，但是後來收益卻是「厲陰宅宇宙系列」中最大的一部。近來《鬼修女》的監製Peter Safran在接受《Entertainment Weekly》的採訪時透露，將會有《鬼修女》的續集：「我覺得拍攝另一部鬼修女已經是無法避免的事情了。我們已經有一條非常有趣的故事線，所以我在想下一個要寫的就是它了。」

▲《鬼修女》在2018年上映，雖然評價有褒有貶，但票房成績卻非常好。（圖／華納兄弟提供）

在《安娜貝爾2》上映後，他們也考慮希望可以擴大故事格局，Peter Safran直言自在得知這麼多人對《鬼修女》感興趣後，他也認為鬼修女應該到其他的地方拍攝，當初他們就是在「Transylvania」拍攝的，他大讚當時的導演Corin Hardy非常會運用那裡的環境，以就每個可見的元素，「他真的做得很好，尤其是在這麼艱難的環境下，雖然那部電影得到了不少負評，但是如果觀眾不喜歡的話，你根本不會有這麼成功的票房。」因此對於再拍續集一事，Peter Safran也非常有信心，可以獲得觀眾支持。