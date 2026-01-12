ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

帥T網紅爆染愛滋「背長滿顆粒」
星巴克連兩天「大杯以上買一送一」
阿信唱一半「要去看劉宇寧」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

趙學煌 楊傑宇 吳侑函 郭書瑤 王宇婕 Toro GD Jennie

小薰才爆欠費爭議！又捲丫頭陳年爆料「黑澀會閨蜜背叛」她拒澄清

陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光　丫頭爆料遭小薰陷害解約

▲與小薰的陳年姐妹怨被掀出，丫頭（左）揭露曾遭小薰（右）造謠背叛。（圖／合成圖，左翻攝自詹子晴IG、右為資料照）

圖文／鏡週刊

小薰（黃瀞怡）近期風波不斷，才因牙科診所欠費引發爭議，如今又被翻出昔日戰友丫頭（詹子晴）在節目中的驚人自白。丫頭坦言曾遭某「黑澀會」閨蜜背叛，對方私下大玩雙面手法、四處散播謠言，逼得她心灰意冷選擇與公司解約。本刊向丫頭求證，她雖未指名道姓，卻也拒絕為小薰澄清。

小薰與丫頭早年同為《我愛黑澀會》成員，曾是攜手闖蕩演藝圈的好閨蜜。然而近年兩人不僅鮮少同框，社群互動更是趨近於零。隨著小薰欠費風波延燒，被稱為「演藝圈史料庫」的《康熙來了》網路頻道也推波助瀾，剪輯出丫頭在節目中控訴遭閨密抹黑背叛的辛辣片段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光　丫頭爆料遭小薰陷害解約

▲小薰因賒帳牙科診所費用鬧上版面，人品遭受質疑。（圖／鏡週刊）

替罪羔羊　被老闆痛罵

丫頭在節目中憶及，當時與閨蜜同屬一家公司，兩人不僅曾同住一屋簷下，對方手頭拮据時，丫頭更慷慨借錢救急。某日，閨密主動致電丫頭，認為公司帳目有誤，說服丫頭一同向老闆討公道。豈料電話才剛掛斷，丫頭隨即接到老闆劈頭痛罵：「妳不飲水思源就算了，還去跟其他藝人說公司Ａ妳們的錢！」

陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光　丫頭爆料遭小薰陷害解約

▲丫頭（左）和老公王惟立（右）結婚5年，近年卻頻傳吵架、婚變消息。（圖／翻攝自詹子晴IG）

直到此時，丫頭才驚覺自己成了替罪羔羊。原來閨密在掛斷電話後，隨即轉頭向老闆告狀，將質疑公司帳目的責任全數推到丫頭身上。丫頭說：「她全程一路裝無辜」，根本真心換絕情的雙面行徑，「很多人都知道她很怪，我可以找很多人作證。」

陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光　丫頭爆料遭小薰陷害解約

陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光　丫頭爆料遭小薰陷害解約

▲丫頭在《康熙來了》透露，曾非常相信一名閨蜜，卻被她暗中陷害，講到呲牙咧嘴。（圖／翻攝自中天電視）

節目輔助　凶手很清楚

另一段讓丫頭決定斷捨離的導火線發生在北京。當時兩人一同前往對岸主持節目，入住飯店時因隔音不佳，丫頭竟意外聽到隔壁房傳來閨密向工作人員造謠的話語聲，內容極盡醜化之能事，指控「都是丫頭欺負她」「自己沒工作是因為丫頭塞錢給經紀人」。

親耳聽到閨密在背後捅刀，讓丫頭當場情緒崩潰，看清真相後，她覺得無法再跟這個人相處，哭著傳訊給老闆請辭節目，隨後更決定與公司解約。

陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光　丫頭爆料遭小薰陷害解約

▲丫頭（右三）、小薰（左三）出自《我愛黑澀會》與同系列節目《模范棒棒堂》出了許多當紅藝人。（圖／東方IC）

在節目剪輯下，清楚顯示丫頭講的人就是小薰、罵人的老闆是名製作人Andy哥，對此本刊向丫頭經紀人查證，ㄚ頭僅淡淡回應：「當事人是誰已經不重要」，但卻大力幫Andy哥澄清，「事件提到的老闆，不是影片中影射的Andy哥，Andy哥對我非常好，希望大家不要錯怪無辜的人。」箇中的差別態度，值得玩味。


更多鏡週刊報導
陳年姐妹怨／好姐妹上節目當小三搶男友　她遭背叛心碎發文
愛情無關年齡／獨家！朋友介紹一見鍾情　林俊傑女友成「準林嫂」
愛情無關年齡／天王娶小22歲的她遭批「格差婚」　被看衰8年婚姻形象大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

9小時前

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

11小時前

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

8小時前

超大咖女星現身北車捷運站…一抬頭害羞了　民眾低頭「無人認出」

超大咖女星現身北車捷運站…一抬頭害羞了　民眾低頭「無人認出」

13小時前

劉宇寧演唱會監製是台灣王牌經紀人！　開唱狂炸麥「驚見綠色乖乖坐鎮」

劉宇寧演唱會監製是台灣王牌經紀人！　開唱狂炸麥「驚見綠色乖乖坐鎮」

11小時前

阿信合體F3又跌倒了！　「驚險倒地」畫面曝光全場嚇傻

阿信合體F3又跌倒了！　「驚險倒地」畫面曝光全場嚇傻

9小時前

GD按讚Jennie辣舞影片！「被抓包秒收回」　曾爆緋聞IG取關3年

GD按讚Jennie辣舞影片！「被抓包秒收回」　曾爆緋聞IG取關3年

9小時前

婚禮迎賓區「2男1女婚紗照」爆紅！主角是大咖男星　網笑虧：新娘超賺

婚禮迎賓區「2男1女婚紗照」爆紅！主角是大咖男星　網笑虧：新娘超賺

9小時前

曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

18小時前

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

16小時前

鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

1/10 17:02

34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

18小時前

熱門影音

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！

IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！
Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹
尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻

尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻
CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD

CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

看更多

許光漢跟TWS一起撒嬌啦　嗯嗯嗯~變厭世小狗XD

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

30分鐘前30

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

43分鐘前510

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

55分鐘前0

唐綺陽運勢／天秤可能舊情復燃！雙子「小心說錯話」射手有機會升官

1小時前34

小薰才爆欠費爭議！又捲丫頭陳年爆料「黑澀會閨蜜背叛」她拒澄清

8小時前1110

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

9小時前60

Ozone入伍最後合體！　煥鈞當眾剃頭...團員竟爭搶免洗內褲

9小時前1

婚禮迎賓區「2男1女婚紗照」爆紅！主角是大咖男星　網笑虧：新娘超賺

9小時前1316

阿信合體F3又跌倒了！　「驚險倒地」畫面曝光全場嚇傻

9小時前25

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了
    9小時前45
  2. 300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」
    11小時前2413
  3. 帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    8小時前167
  4. 超大咖女星現身北車捷運站　民眾低頭「無人認出」
    13小時前4039
  5. 劉宇寧開唱炸麥「綠乖乖坐鎮」！演唱會監製是台灣人
    11小時前1
  6. 阿信合體F3又跌倒了！　「驚險倒地」畫面曝光全場嚇傻
    9小時前2616
  7. GD按讚Jennie辣舞影片！「被抓包秒收回」
    9小時前162
  8. 婚禮迎賓區「2男1女婚紗照」爆紅！主角是大咖男星
    9小時前1
  9. 曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！
    18小時前3621
  10. 曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光
    16小時前3
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合