金球獎／《混沌少年時》16歲童星破紀錄！奪男配角上台傻眼…全場笑了

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午9點登場，典禮在洛杉磯舉行，稍早頒發劇集類最佳男配角獎，最終由《混沌少年時》16歲英國籍童星歐文庫柏（Owen Cooper）拿下。

▲《混沌少年時》歐文庫柏奪金球獎。（圖／翻攝自網路）

歐文庫柏在《混沌少年時》有出色表現，這是他踏入演藝圈的第一部作品，當時製作團隊到他所在的戲劇學校中選拔，最終他從超過500位試鏡者中被選中並擔綱主角，而他第一次入圍金球獎就在眾多前輩手上奪下劇集類最佳男配角獎。

而歐文庫柏得知奪獎後感到相當震驚，台下前輩們也紛紛獻上鼓掌，他上台後說道「我現在還在學習，我還在跟台下這些人學習」，更做出直率反應「我不知道現在是怎樣」，最終他說道「謝謝，來吧2026，永遠不會是一個人」。

此外，歐文庫柏不僅是艾美獎最年輕的男配角得主，他也是同時獲得艾美獎、金球獎、評論家選擇獎的最年輕男配角得主，再次創下紀錄。