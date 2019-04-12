Disney+下猛藥！宣布推「三部漫威影集」　洛基、緋紅女巫、獵鷹當主角

記者蕭采薇／綜合報導

美國迪士尼公司正式宣布推出的串流影音服務「Disney+」，將於今年11月12日正式上線，將採每月收取6.99美元（約新台幣215元）或年訂閱69.99美元（約新台幣2161元）的收費方式。迪士尼也同步預告，將推出三部漫威影集，分別由洛基、緋紅女巫與幻視，以及獵鷹與酷寒戰士擔任主角。

▲《獵鷹與酷寒戰士》是「Disney+」將最先推出的漫威影集。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

「Disney+」來勢洶洶，並一口氣拿出三副猛藥，表示將推出三部漫威影集。包括以緋紅女巫與幻視為主角的《旺達幻視》、以獵鷹與冬兵為主角的《獵鷹與酷寒戰士》，以及由洛基擔任主角的《洛基》。預計將請到伊麗莎白歐森、保羅巴特尼、安東尼麥基、賽巴斯汀斯坦，以及湯姆希德斯頓回鍋演出。

請繼續往下閱讀...

▲幻視加入緋紅女巫的影集。（圖／《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

這三部最早推出的會是《獵鷹與酷寒戰士》，預計在Disney+上線的一年內推出，《洛基》、《旺達幻視》都是第二年內推出，也就是所謂「Year One」和「Year Two」。除了漫威之外，迪士尼也宣佈將拍多部漫星戰、歌舞青春等迪士尼IP的新影集，預計5年後能推出高達50部原創劇集。

▲《洛基》影集可能邀請湯姆希德斯頓回鍋演出。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）