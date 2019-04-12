安柏赫德慘遭毆打「勒脖撞玻璃」　痛訴：強尼戴普喝醉就是怪獸！

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）雖然已經離婚，但兩人至今依舊糾纏不清、互相控訴。安柏指控前夫家暴，強尼戴普則反控被對方深夜打到逃出家門。法庭資料12日再度曝光，安柏赫德稱強尼戴普有濫用藥物的習慣，且會出現幻想和暴力行為，她稱那時的強尼戴普是「怪獸」。

▲安柏赫德和強尼戴普離婚後互咬對方。（圖／達志影像／美聯社）

這對驚世夫妻的法庭資料12日再度曝光，安柏赫德在其中陳述，她自2012年開始與強尼戴普約會，交往一年後發現對方有濫用藥物的習慣，且會出現幻想和暴力行為，和平常判若兩人，她稱那個狀態的強尼戴普是「怪獸」。

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安柏赫德進一步表示，強尼戴普每每清醒後就忘了自己的所作所為，也次次承諾會痛改前非，讓安柏赫德一再原諒他。不過2014年兩人一起搭飛機時，在登機前就已經喝醉的強尼戴普，聽到安柏赫德說「我會和詹姆斯法蘭科有段感情戲」時，突然情緒爆發。

▲安柏赫德。（圖／達志影像）

強尼戴普先是朝安柏赫德丟東西，女方無奈之下換了位置，但強尼戴普依舊對她破口大罵，甚至把踢倒安柏赫德，還拿靴子丟向倒在地上的她。而當強尼戴普酒醒後，還是走那「拚命道歉」的老路子，直到兩人2015年結婚後，不到一個月安柏赫德再度被施暴。

安柏赫德表示，當時她想要阻止強尼戴普酗酒和濫用藥物，卻被對方賞巴掌和吐口水，更勒著她的脖子把撞向玻璃桌，安柏赫德當時全身都是玻璃渣。嚴重的一次，是強尼戴普把安柏赫德壓在床上，並威脅道：「我要殺了妳！我要殺了妳！聽到了嗎？我真的很恨妳！」

▲強尼戴普。（圖／達志影像）

先前曝光的強尼戴普狀告安柏赫德的法院文件中，他控訴安柏赫德的家暴指控，只是為了搏版面搶曝光，事實上遭到家暴的其實是強尼戴普。例如兩人曾在簽署關於婚姻資產的婚後協議時爆發口角，安柏赫德向強尼戴普丟酒瓶，噴出的玻璃碎片讓強尼戴普的右手中指受傷，骨頭破碎，「幾乎將手指完全割斷」，必須手術縫合。

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