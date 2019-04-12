ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林》林怡廷曝「血淚黑暗史」：像是誤闖森林的小豬

記者許逸群／台北報導

選秀節目《聲林之王》第二季已準備開跑，不過第一季的小動物們，也有許多人仍在為表演之路努力。曾在比賽中詮釋VAVA《穿我的新衣》的「小豬」林怡廷，雖然比賽已結束，但她現在仍持續積極練習唱跳，籌備新的作品。回想起先前的比賽時光，她則笑說：「很慶幸自己已經畢業了，我像是誤闖森林的小豬。」

▲▼聲林之王台中見面演唱會,林怡廷演唱。（圖／記者季相儒攝）

▲林怡廷自嘲是「誤闖森林的小豬」。（圖／記者季相儒攝）

林怡廷從6歲開始學舞蹈，包含芭蕾與民俗舞都有涉獵，直到國中開始接觸街舞，隨後就讀華岡藝校，還深受當時的天團5566所影響，是偶像劇《紫禁之巔》的忠實觀眾。她笑說：「5566是我的偶像，也曾去追星過！」不過學舞之路不輕鬆，她還曾拉筋痛到哭過，但家人不斷給予鼓勵，讓她決定繼續在這條路上奮戰。

請繼續往下閱讀...

其實她早在2017、2018年參賽《聲林》之前就已發行過單曲，不過這回參加比賽，對她來說著實是一次相當難得且寶貴的經驗。她透露，從《星光大道》時期就是林宥嘉的忠實粉絲，還曾加入過後援會，沒想到《聲林》的導師竟然就是林宥嘉，「在他面前唱歌是很大的挑戰。」

▲誤闖森林的小豬。（圖／ETtoday）

▲林怡廷在節目中表現令人記憶猶新。（圖／ETtoday）

看似一路學習表演，但林怡廷在「表演」中卻曾有過陰影。她坦言，學生時間的她音域不高，但卻被同儕間說過「很難聽」、「不信妳能出唱片」等酸言酸語取笑，讓她難過了好一陣子，甚至「不敢再唱歌」，憂鬱了好一陣子。直到結束了學生生涯，友人給予指導，她才重拾信心。

林怡廷表示，參加《聲林》的過程相當寶貴，但一度因網友的批評讓她負荷不了，「被說很做作，我那段時間很黑暗。不過反而是我安慰家人，跟他們說網友留言看看就好，然後回房自己哭。」也因為這段經歷，她學習了堅強，更透過許多導師們的建議，她現在不僅繼續學唱跳，也開始接觸主持，希望當個全方位的藝人。

▲▼聲林之王台中見面演唱會,林怡廷演唱。（圖／記者季相儒攝）

▲林怡廷正在往全方位藝人邁進。（圖／記者季相儒攝）

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

推薦閱讀

獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

解婕翎又被整！流氓嗆聲打經紀人　陸子玄當場嚇哭

解婕翎又被整！流氓嗆聲打經紀人　陸子玄當場嚇哭

獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症

獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症

孫鵬低頭沉默5秒⋯說不出話哭了「不知明天會發生什麼」

孫鵬低頭沉默5秒⋯說不出話哭了「不知明天會發生什麼」

邰智源曝《木曜》一日幕僚效益：還是虧損的狀態

邰智源曝《木曜》一日幕僚效益：還是虧損的狀態

韋佳德登義大利節目　網友讚「帶台灣走上國際舞台」

韋佳德登義大利節目　網友讚「帶台灣走上國際舞台」

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聲林, 聲林之王, 林怡廷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 迪士尼正式進軍串流服務　Disney+下半年登場
  2. 朴敏英「迷妹金句」請筆記！《她的私生活》追星10技能你練到幾級？
  3. 首爾直擊／DIA彩娟看振永「眼神甜出汁」　志洙：我吃醋了
  4. 沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣
  5. 《聲林》林怡廷曝「血淚黑暗史」：像是誤闖森林的小豬
  6. DAVICHI、RAVI來啦！《韓國阿拉唷》加碼送BTS超值大禮
  7. 丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻
  8. 威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡
  9. 防彈MV轉180度看才懂！　「Love藏6年深情告白」粉絲感動哭：起雞皮疙瘩了
  10. 青春愛情版的《天空之城》！《福秀回來了》原文劇名有雙關

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366