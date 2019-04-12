《聲林》林怡廷曝「血淚黑暗史」：像是誤闖森林的小豬

記者許逸群／台北報導

選秀節目《聲林之王》第二季已準備開跑，不過第一季的小動物們，也有許多人仍在為表演之路努力。曾在比賽中詮釋VAVA《穿我的新衣》的「小豬」林怡廷，雖然比賽已結束，但她現在仍持續積極練習唱跳，籌備新的作品。回想起先前的比賽時光，她則笑說：「很慶幸自己已經畢業了，我像是誤闖森林的小豬。」

▲林怡廷自嘲是「誤闖森林的小豬」。（圖／記者季相儒攝）

林怡廷從6歲開始學舞蹈，包含芭蕾與民俗舞都有涉獵，直到國中開始接觸街舞，隨後就讀華岡藝校，還深受當時的天團5566所影響，是偶像劇《紫禁之巔》的忠實觀眾。她笑說：「5566是我的偶像，也曾去追星過！」不過學舞之路不輕鬆，她還曾拉筋痛到哭過，但家人不斷給予鼓勵，讓她決定繼續在這條路上奮戰。

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其實她早在2017、2018年參賽《聲林》之前就已發行過單曲，不過這回參加比賽，對她來說著實是一次相當難得且寶貴的經驗。她透露，從《星光大道》時期就是林宥嘉的忠實粉絲，還曾加入過後援會，沒想到《聲林》的導師竟然就是林宥嘉，「在他面前唱歌是很大的挑戰。」

▲林怡廷在節目中表現令人記憶猶新。（圖／ETtoday）

看似一路學習表演，但林怡廷在「表演」中卻曾有過陰影。她坦言，學生時間的她音域不高，但卻被同儕間說過「很難聽」、「不信妳能出唱片」等酸言酸語取笑，讓她難過了好一陣子，甚至「不敢再唱歌」，憂鬱了好一陣子。直到結束了學生生涯，友人給予指導，她才重拾信心。

林怡廷表示，參加《聲林》的過程相當寶貴，但一度因網友的批評讓她負荷不了，「被說很做作，我那段時間很黑暗。不過反而是我安慰家人，跟他們說網友留言看看就好，然後回房自己哭。」也因為這段經歷，她學習了堅強，更透過許多導師們的建議，她現在不僅繼續學唱跳，也開始接觸主持，希望當個全方位的藝人。

▲林怡廷正在往全方位藝人邁進。（圖／記者季相儒攝）