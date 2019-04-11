獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症

記者許逸群／台北報導

馬路三寶又惹禍！女星小小瑜（張芯瑜）日前與老公開車到南部，沒想到發生交通事故，一輛機車在單行道逆向，直接朝著他們車迎面撞上。小小瑜記憶猶新地說：「出車禍的當下我嚇到，以為他是碰瓷人（製造假車禍），想說怎麼有人整個逆向騎車，朝著我們迎面衝來。」所幸當下雙方都無大礙。

▲小小瑜日前發生車禍。（圖／取自小小瑜臉書）

小小瑜無奈表示，總是在網路上看到許多「三寶」在馬路上橫行，沒想到這回與老公也碰上。她透露，當時是老公開車，突然一輛機車逆向迎面朝他們撞上，「我想說這麼明顯的單行道，怎麼會整個倒著騎車朝我們撞過來，猜想他是故意要讓自己受傷跟我們索賠。」

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▲小小瑜汽車損傷，維修費恐得數萬元。（圖／小小瑜提供）



小小瑜與老公隨即報警並提供行車記錄器，確定是對方的肇事責任，該名男騎士也道歉表示願意賠償，坦言是一時貪圖方便而逆向，粗估修車費恐得數萬元。經歷這次事件後，小小瑜似乎出現車禍後的創傷症候群（創傷後遺症），只要有機車靠近就會有莫名的恐懼，甚至還接連做惡夢。

小小瑜表示，四處都有潛藏的交通危機，「三寶」更是讓其他用路人無法預測，希望透過自己的事件，呼籲大家都能遵守交通規則。