韋佳德登義大利節目　網友讚「帶台灣走上國際舞台」

記者許逸群／台北報導

藝人韋佳德之前受義大利知名主持人馬可·廖爾尼（Marco Liorni）邀約，登上當地知名節目《Italiasì》。在節目專訪的過程中，韋佳德除分享自身的故事，也鼓勵歐洲人正面看待華人，避免偏見，隨後還說：「也衷心感謝台灣讓我能夠發光發熱，並使我尋回真正的自己。」

▲韋佳德登上義大利節目《Italiasì》。（圖／翻攝臉書）

義大利知名主持人馬可·廖爾尼對韋佳德的故事感興趣，並請節目製作人來邀約，因他是身為亞洲節目主持人的首位義大利人了。韋佳德在節目中不僅介紹自己的經歷，他也藉此機會介紹了台灣，並鼓勵歐洲人正面看待華人，因爲現在在歐洲有太多對華人的疑慮跟偏見， 所以呼籲歐洲人欣賞中華文化的優點與美德，且不要帶有色眼鏡看待。」

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▲▼節目中播出韋佳德在台灣上節目的片段。（圖／翻攝臉書）

韋佳德回國跟義大利觀衆提及台灣都表示肯定，甚至有不少粉絲覺得很像在看台灣藝人受邀上國外節目，有一種驕傲感，也有台灣粉絲直呼「韋佳德帶台灣走上國際舞台」，還有網友笑稱，平常看他都是說中文，說起義大利文給人的感覺完全不同。

原身為口譯員的韋佳德，於前年成為全亞洲第一製作兼主持中文專訪型節目的外籍藝人。該節目《韋佳德 面對面》讓很多網友敬佩不已，且他的中文口條與邏輯完全不輸道地的華人，讓許多網友甚至稱他為小康永、蔡康永接班人等稱呼。