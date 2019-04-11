羅志祥邀歌被敷衍！　使出「超狂絕招」嚇壞胡彥斌

記者關韶文／台北報導

「亞洲流行天王」羅志祥舉辦新專輯《NO IDEA》亞洲媒體見面會，記者會上除了回顧小豬羅志祥經典作品外，圈內好友兼合夥人胡彥斌驚喜親記者會場特送好禮，讓他又驚又喜！

兩人在記者會上聊起當初小豬向胡彥斌討教關於投資、創辦學校等問題，志同道合的兩人聊得很投緣，最後決定乾脆一起合夥。而小豬表示當合夥人要誠實、互相信任、目標一致，胡彥斌也是自己是百分之百信任的。胡彥斌更準備好錦旗一面，贈予羅志祥「修樓梯最有想法合夥人」稱號！小豬回應兩人要相輔相成、教學相長，全場報以熱烈掌聲。

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▲▼胡彥斌替羅志祥發片站台。（圖／EMI提供）

有趣的是，最初小豬跟胡彥斌邀歌時，胡彥斌很用心自掏腰包買了小豬演唱會的票，他表示幫小豬寫歌很有壓力，希望能寫一首跟他有關，代表他一個階段的歌曲，所以想完整看過他的演唱會後再來創作。然而過了半年的時間，小豬每次問起，胡彥斌總是回覆：「明天，明天一定給你！」小豬知道好友很忙，後來索性找了很多跟「明天」有關的歌，每天傳一首給胡彥斌，也算是變相施壓。

當收到《羅志祥》這首歌時，小豬驚為天人！胡彥斌還很謙虛地問有什麼要改的？而當胡彥斌聽到羅志祥錄製完的成品，則直誇他是「被舞蹈實力耽誤的實力派歌手！」