胡瓜賣命演出遭嘲笑　黃鐙輝嗆瓜哥「做人真的浪費」

記者葉文正／台北報導

華視攜手緯來電視網推出全新綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持。今次料理任務挑戰經典客家菜「薑絲炒大腸」，身為客家人的胡瓜當仁不讓親自下廚，從汆燙大腸到最後調味全程嚴格把關，反覆確認味道後才端上桌。沒想到，現場民眾品嚐後大讚：「亞蘭姐炒的一定好吃！」讓完全沒動手的陳亞蘭尷尬笑回：「但今天不是我煮的耶！」全場哄堂大笑，辛苦的主廚瓜哥臉上三條線。

▲莊凱勛(右)慘遭歐弟調戲。（圖／華視提供）

外景單元「胡蘭歐出任務」移師桃園新永和市場，巧遇好友黃西田大哥。沒想到主持外景節目超過20年的黃西田，這次挑戰親自切菜竟然萬分惶恐，切菜時不僅動作緩慢、雙手還不停狂抖，陳亞蘭著急地：「你這把刀到底有沒有利？」黃西田尷尬坦承：「我真的沒切過菜！」胡瓜忍不住補刀笑說：「最近的醫院在哪裡？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「瓜瓜夜總會」邀請王中平(左1)、張文綺(右起)、安苡葳、曹雅雯、黃鐙輝、LuxyGirls(前排)同台演出，齊聚重現經典歌曲。（圖／華視提供）

古裝劇單元《現代包青天》改編自經典故事《鍘美案》，別邀請金鐘視帝莊凱勛飾演「負心漢」陳世美，與唐從聖、林韋君共同演出三人之間的愛恨糾葛。擔任說書人的歐漢聲在解說劇情時，大玩莊凱勛的演技。他不斷要求莊凱勛在「陰狠」與「不捨」兩種極端情緒間瞬間切換，高強度的「情緒大考驗」直接把影帝玩到崩潰，歐漢聲更趁機調皮吐槽：「看來連金鐘影帝也難以駕馭！」

▲歐弟(左起)、胡瓜、黃西田與陳亞蘭意外相遇。（圖／華視提供）

「瓜瓜夜總會」，特別邀請王中平、曹雅雯、安苡葳、張文綺、黃鐙輝、LuxyGirls同台演出，齊聚重現經典歌曲。黃鐙輝在節目中豪氣宣稱自己是「伍佰接班人」，歐漢聲笑問：「伍佰老師知道這件事嗎？」黃鐙輝則幽默妙回：「他還不知道！因為他知道了會告我！」引發全場爆笑。

隨後黃鐙輝主動加碼模仿伍佰「演唱會版」的〈夢醒時分〉，並且滿場飛奔，狂點名主持人與觀眾接唱。這場「全自動」表演讓原本滿懷期待的陳亞蘭，氣到衝上前將黃鐙輝強行抓回舞台，胡瓜也笑著對觀眾喊話：「不要那麼配合啦！」黃鐙輝事後還一本正經地解釋：「不唱最像！唱了就不像！」無厘頭言行讓陳亞蘭氣得當場「巴下去」。

除了搞笑模仿，身為演藝圈著名的「愛貓人士」，黃鐙輝也分享家中收養了9隻流浪貓與2隻鳥，全因不忍心看路邊浪浪受苦。沒想在這感性時刻，胡瓜竟在一旁即興大秀「貓叫」與「鳥叫」，擬真程度讓全場驚呆，黃鐙輝更忍不住吐槽瓜哥：「你這聲音太像了，做人真的浪費！」