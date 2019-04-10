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新人歌手取名夏道倪！　「諧音嚇到你」唱出都市心聲

▲▼夏道倪。（圖／啟動音樂提供）

▲新人歌手取名夏道倪，玩諧音「嚇到你」。（圖／啟動音樂提供）

記者關韶文／台北報導

新人歌手夏道倪推出新單曲《滿天星空》，一改過去嘶吼狂野的風格，搖身一變成為「搖滾詩人」，以獨特慵懶唱腔詮釋這首帶有英倫搖滾樂風情歌，藉由簡單深刻的文字，以「星星」為創作靈感，唱出身處喧囂都市人的心聲。

歌曲以象徵光明及希望的「星星」為創作靈感，藉歌鼓勵大家無論經歷多少困苦挫折，仍要對未來的憧憬與期盼；當初會有如此寫歌想法，來自於從小就很愛看星星的夏道倪，幾乎童年的美好回憶都與仰望星空有關，他表示：「小時候只要放假，父母親就常帶著我往郊區跑，無論爬山、健行或是在海邊，每到晚上看到滿天星斗，總是感到特別心寬舒服，印象中有熟悉星座的長輩們還會說說有關各種星星的浪漫故事，從那時候就開始建立起喜歡在夜晚看星星的嗜好，也讓我覺得仰望滿天星空有充滿希望、給人美好遐想的感覺。」

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有感於身處於都市的我們生活節奏快，加上光害等影響，已經越來越少能看的到星星，希望藉著這首歌，喚起大家對童年看星星帶給大家希望的美好回憶，同時提醒大家偶爾抬頭看看心境會更開闊，會看到屬於自己的滿天星空。

值得一提的是，《滿天星空》是夏道倪出道以來第一首抒情情歌創作，從唱腔、曲風到整個人的感覺，都變得更柔軟、更添加了幾許溫柔浪漫，猶如重金屬硬漢搖身一變成搖滾詩人，曲風及形象轉換差異極大，頗符合他自己的名稱諧音「嚇到你」，讓歌迷聽見夏道倪音樂創作的多變性！他笑說：「前兩首歌比較硬派，感覺像是冷冽冬天，現在是春暖花開的季節，心情也隨之變換，當然要唱些抒情浪漫的情歌，也是調劑身心的一種方式！」

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